Producătorul unuia dintre cele mai căutate vinuri de pe piața din România anunță o creștere de peste 30% a profitului

Vânzările companiei au crescut în primele șase luni cu 25%, faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 106,5 milioane lei.

Producătorul de vinuri Purcari Wineries Plc a raportat un profit net în creştere cu 31% în primul semestru, de 20,37 milioane lei.

”Vânzările companiei au crescut cu 25% în semestrul I 2021, ajungând la 106,5 milioane lei comparativ cu 85 milioane lei în perioada similară a anului trecut, ajutată de o performaţă puternică pe pieţele de bază. România a contribuit cel mai mult la acestă evoluţie, crescând cu 29% an la an, Republica Moldova a crescut cu 76% an la an, în timp ce Asia a crescut cu 160% an la an”, anunţă compania.

În România, vânzările au crescut cu 29%. ”Performanţa puternică pentru brandul Purcari în primul semestru, creştere a vânzărilor +36% an la an. Crama Ceptura în creştere +14% susţinută de îmbunătăţirea calităţii şi un marketing mai activ. Bardar +115% deşi de la o bază inferioară. Provocările din segmentul HoReCa au fost compensate de tracţiunea foarte puternică în canalul comerţului modern, în special în conturile cheie”, arată raportul companiei.

În Republica Moldova, compania a înregistrat o creştere puternică + 76% an la an, continuă o recuperare de tip V pentru toate mărcile şi canalele. Vânzările HoReCa şi Duty-Free rămân în urma rezultatelor din 2019, deoarece majoritatea restricţiilor pandemice au fost ridicate începând cu sfârşitul semestrului I 2021.

În Polonia, veniturile au scăzut cu 11% an la an din cauza concurenţei puternice de preţuri provenită de la mărcile internaţionale, combinată cu restricţii pandemice în trimestrul I 2021. Activitatea comercială şi eforturile de marketing sunt adaptate pentru efectele aşteptate în trimestrul IV 2021: cum ar fi ţintirea pieţei poloneze HORECA cu SKU-uri Nocturne, noi produse care urmează să fie lansate.

În Asia, revenirea este într-o continuă creştere, cu 160% an la an, dar totodată rămâne în urma nivelului din prima jumătate a anului 2019. Toate brandurile prezintă progrese semnificative. Bardar, care generează marje mai mari, este singurul brand care depăşeşte vânzările din 2019, deşi dintr-o bază mai mică.

