Videochat-ul pentru barbati. Cat de mult s-a dezvoltat afacerea in Romania din cauza pandemiei

Reprezentantii uneia dintre cele mai importante platforme online de videochat din Romania afirma ca tot mai multi barbati vin la interviuri dupa ce au fost dati afara de la fostele locuri de munca."E greu sa spunem un numar exact al modelelor masculine. Cu siguranta numarul lor e mult mai mic decat al modelelor feminine. Ce putem vedea noi, la Studio20 Men, este majorarea numarului de interviuri cu fiecare luna ce trece, cu atat mai mult in timpul pandemiei, deoarece foarte multe persoane au ramas fara job", a declarat Andra Chirnogeanu, PR & Marketing Manager al unei astfel de platforme de videochat.Mai mult, pe vreme de pandemie, videochat-ul a ramas un job sigur pentru ca munca online a castigat teren in aceasta perioada. Industria online a fost singura care nu a fost afectata prea mult in 2020. Noi ne consideram norocosi, incasarile au ramas la fel, ba chiar au urcat fata de anul trecut. Ne-am concentrat atentia pe retentia modelelor si a personalului administrativ, pe a le oferi un loc de munca stabil si pe a le asigura siguranta" a mai spus Chirnogeanu.Modelele, aduse cu limuzina la serviciuSi pentru ca integritatea si sanatatea modelelor a trebuit mentinuta chiar si pe vreme de COVID-19, angajatii din fata webcam-ului sunt adusi la si de la serviciu cu limuzina."In momentul in care s-au anuntat primele cazuri de infectare in Romania, am decis sa inchidem studiourile pentru oamenii din afara. Modelele au fost duse si aduse la studio cu limuzina, am intetit masurile de siguranta si dezinfectie in studio", a mai spus aceasta.Afacerea este concentrata pe cresterea numarului de studiouri si modele atat in Romania cat si in strainatate."Numarul de modele, numarul de asociati din ultimii ani dovedesc faptul ca sistemul nostru de business e unul profitabil. Atata timp cat oamenii sunt tinuti in case vor cauta socializarea in online, asa ca nu putem decat sa ne asteptam la o crestere a veniturilor si a numarului de modele care vor sa inceapa sa faca bani alaturi de noi", ne-a mai declarat Chirnogeanu.Castig: 2.000 - 3.000 de dolari la doua saptamaniMedia castigurilor in acest domeniu, pentru fiecare model practicant, variaza intre 2.000-3.000 dolari/ 2 saptamani, potrivit specialistilor.