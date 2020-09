Acest tronson a fost receptionat pe 30 iulie. In acelasi timp a fost inaugurat si noul Punct de Trecere al Frontierei Bors II."Portiunea de autostrada este o insula de civilizatie intr-o tara cu un deficit atat de mare de infrastructura si reprezinta a doua conexiune a Romaniei cu reteaua ungara si europeana de autostrazi", potrivit Asociatiei Pro Infrastructura Acelasi constructor, Selina-Trameco (Romania), va construi si urmatorii 30km din A3, acestia aflandu-se momentan in evaluari ale degradarilor suferite avand in vedere ca santierul a fost parasit acum mai bine de 7 ani. Ne exprimam speranta ca intr-un timp cat mai scurt sa avem constructori si pe celalalte tronsoane necontractate pe A3 Cluj-Bors, in asa fel incat aceasta "a doua poarta spre Europa" sa fie folosita la intreaga sa capacitate.Citeste si:Pregatita pentru receptie: autostrada Biharia - Bors a ajuns la 99%VIDEO Mini-autostrada de 5,35 kilometri din Bihor, construita in proportie de 99%. Cum arata drumul nou de la granita cu Ungaria ...citeste mai departe despre " VIDEO Autostrada A3, deschisa oficial circulatiei la granita cu Ungaria. "E o insula de civilizatie si a doua conexiune a Romaniei cu reteaua europeana de autostrazi" " pe Ziare.com