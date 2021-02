"Grea" e viata de bugetar! In ultimii 6 ani, salariul s-a dublat, iar sporurile le-au sustinut lipsa de performanta

Dupa cum se observa si in tabelul de mai jos, salariul mediu pe economie a crescut din decembrie 2014 pana in decembrie 2020 de 1,93 de ori, de la 1.866 de lei pana la 3.620 de lei.Pe de alta parte, in administratie publica, salariul mediu net a crescut de 2,13 ori, de la 2.396 de lei pana la 5.118 lei.Astfel ca diferenta dintre cele doua salarii s-a triplat. In 2014, aceasta era de putin peste 500 de lei, iar in decembrie 2020, diferenta ajunsese la 1.500 de lei (fara 2 lei).Statul plateste bine neperformanta bugetarilorDupa cum spunea chiar fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, statul incurajeaza neperformanta, iar zi de zi ne lovim la ghisee sau in administratia publica de angajati aroganti si neperformanti.Nu cred ca ar deranja pe cineva daca pe aceasta tema discutia ar incepe, de fapt, de la stabilirea unor INDICATORI DE PERFORMANTA in administratie si abia apoi ar trece la salarii, sporuri, venituri, in general. Astazi este invers: mai intai banii (aici de urmarit cumulul de sporuri!) iar discutia despre performanta se amana vesnic. Rezistenta este imensa. Nu cred ca un om din sistemul privat isi doreste o administratie populata de functionari nepregatiti, ba dimpotriva", spunea Violeta Alexandru.Fostul ministru nu spune ca in administratie sa se castige cat mai putin posibil."Avem, in schimb, experiente zilnice cand intram in contact cu un sistem public arogant, neperformant (nu toti angajatii, desigur!) caruia ii tot cresc veniturile din taxele si impozitele si, pana la urma, din munca celor activand in mediul privat. Cand descoperi cate privilegii au functionarii/cei platiti din bani publici (privilegii obtinute, in mod intentionat, cu toata discretia/lipsa de transparenta), fara sa livreze performanta, fara sa vezi o administratie avand respect pentru contribuabil - atunci chiar deranjeaza!", mai spunea aceasta.Potrivit ei, chiar in administratie, de altfel, cei care muncesc sunt, pe buna dreptate, deranjati de cei care iau acelasi spor (sau mai multe) si nu fac mare lucru."Acordarea de sporuri tuturor angajatilor ...citeste mai departe despre " "Grea" e viata de bugetar! In ultimii 6 ani, salariul s-a dublat, iar sporurile le-au sustinut lipsa de performanta " pe Ziare.com