Vesti proaste si de la FMI: Economia Romaniei va avea o contractie de 5% in 2020. Ne asteapta o crestere exploziva a somajului

In ceea ce priveste Romania, FMI se asteapta ca economia sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 3,9%.Pe de alta parte, noile previziuni ale FMI mai arata o crestere exploziva a ratei somajului in Romania, de la 3,9% in 2019 pana la 10,1% in 2020, pentru ca in 2021 sa se reduca la 6%, informeaza Bloomberg.Amintim ca si Comisia Europeana a transmis intr-un raport publicat joi ca, in Romania, PIB va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021. Inflatia va atinge valoarea de 2,5% in cursul anului 2020, fiind urmata de un procent de 3,1% in 2021, in timp ce rata somajului va ajunge la 6,5% in 2020 si la 5,4% in 2021.Criza nu va disparea prea curand. Lucrurile se vor inrautatiNecesitatile de finantare externa ale statelor in curs de dezvoltare vor fi, probabil, mai mari decat suma de 2.500 de miliarde de dolari pe care FMI o preconiza anterior, a declarat economistul sef al FMI, Gita Gopinath, cu ocazia unui webcast gazduit de Consiliul pentru Relatii Externe.FMI va avea nevoie de toate resursele sale de creditare actuale, in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, si nu este reticent sa spuna statelor membre care este sprijinul de care este nevoie."Stim ca aceasta criza nu va disparea prea curand. Lucrurile se vor inrautati. Criza sanitara nu a fost inca rezolvata", a spus Gita Gopinath.In cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat in aprilie de FMI, institutia financiara internationala prognoza ca PIB-ul mondial va inregistra un declin de 3% in acest an. Insa acest scenariu se baza pe ipoteza ca pandemia va disparea in a doua jumatate a acestui an, iar masurile de izolare vor putea fi ridicate treptat, un scenariu care acum pare mai putin probabil, a subliniat Gopinath.Tot in raportul din aprilie FMI a prezentat trei scenarii alternative conform carora coronavirusul va dura mai mult decat se preconiza, va reveni in 2021 sau ambele cazuri. O pandemie mai lunga ar sterge 3% din PIB in acest an comparativ cu scenariul de baza, in timp ce o pandemie mai lunga plus o reluare anul urmator ar insemna o revizuire in jos a prognozelor cu 8% in 2021, sustine FMI.La acelasi webcast, Kennet ...citeste mai departe despre " Vesti proaste si de la FMI: Economia Romaniei va avea o contractie de 5% in 2020. Ne asteapta o crestere exploziva a somajului " pe Ziare.com