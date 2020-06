Veniturile multinationalelor din Romania vor scadea cu 25% in 2020

In acelasi timp, aproape jumatate dintre entitatile din Romania ale grupurilor multinationale estimeaza scaderea marjei de profit din tranzactiile cu partile afiliate, iar 36% dintre respondenti au aratat ca eventualele cheltuieli generate de criza COVID-19 nu vor fi rambursate de grup."Politicile de preturi de transfer au fost gandite si aplicate de companii intr-o perioada de crestere economica si, prin urmare, acum sunt reanalizate. Grupurile evalueaza impactul pe termen mediu si lung al pandemiei, luand in calcul masuri pentru eficientizarea si reducerea costurilor. Astfel, evolutia relatiilor cu partile afiliate are o doza mare de incertitudine, nefiind clar in ce masura grupurile mama vor decide sa sustina entitatile locale pentru a-si acoperi pierderile suferite in perioada de intrerupere a activitatii", a declarat Ionut Simion, Country Managing Partner PwC Romania.In ceea ce priveste lichiditatea, majoritatea respondentilor au aratat ca au avut suficient numerar pentru a-si sustine activitatea, iar in eventualitatea unor probleme majore, 60% au indicat renegocierea conditiilor de plata, fara a contracta noi finantari. Doar 20% din raspunsuri au vizat optiunea de a obtine fonduri suplimentare de la terti.Cheltuieli generate de criza COVID-19Principalele cheltuielile extraordinare generate de criza COVID-19 sunt legate de forta de munca, fiind mentionate de 28% dintre respondenti. Alte cheltuieli din aceasta categorie vizeaza siguranta la locul de munca (echipamente, dezinfectanti), potrivit unui procent de 20% dintre companiile chestionate si cele de logistica, arata 24% dintre acestea.Aproape o treime dintre respondenti spun ca deja au efectuat aceste cheltuieli, 32% arata ca le vor realiza in urmatoarele 3 luni, iar 28% pana la sfarsitul anului 2020.Majoritatea respondentilor au la dispozitie instrumentele IT necesare pentru a inregistra si a masura efectele financiare ale Covid-19 asupra tranzactiilor cu partile afiliate. Ceilalti respondenti nu sunt siguri de impact sau nu au resursele necesare.Alte concluzii ale sondajului15,5% estimeaza scaderea veniturilor cu procente intre 25 si ...citeste mai departe despre " Veniturile multinationalelor din Romania vor scadea cu 25% in 2020 " pe Ziare.com