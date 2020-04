Vasilescu (BNR): In Romania se suprapun trei crize. Trebuie sa ne gandim cum vom iesi din acest impas

"Este diferita pentru ca se suprapun trei crize. In primul rand este o criza sanitara, in al doilea rand este o criza sociala si in al treilea rand este o criza economica. Cand trei crize una peste alta se suprapun si fac conditia acestui timp trebuie sa ne gandim foarte bine cum vom iesi din acest impas", a afirmat Adrian Vasilescu, la Digi 24.Intrebat despre scaderea indicelui de incredere in economie, acesta a subliniat ca este foarte complicat sa ne revenim, adaugand ca lucrurile nu vor fi simple, mai ales ca "avem foarte multe restante de atitudine, de gandire economica, de investitii, de intelegerea raportului intre consum si productie"."Noi ne-am obisnuit ani de zile inainte de aceasta criza sa consumam foarte mult din import. Importurile au dus Romania la un deficit de balanta comerciala de peste 15 miliarde de euro pe an. Este o suma imensa, suma care nu se acopera din vant, se acopera din cursul valutar, se acopera din inflatie, se acopera prin multe deficite care produc alte deficite. Asa ca va trebui sa ne obisnuim sa gandim altfel. Acesta nu este o chestie care se rezolva prin indemn.Piata trebuie sa functioneze normal, pentru ca sunt ani de zile in care piata nu a functionat normal si daca piata nu va functiona normal, ea nu va fi indemnul care trebuie sa impinga lumea la munca. Cand spun asta s-ar putea sa sune monstruos in mintile multora: auzi, sa impinga lumea la munca. La urma urmei, nimic nu este mai firesc pentru societatea umana decat sa progreseze si sa prospere prin munca, pentru ca nu exista alte surse de prosperitate", a sustinut Adrian Vasilescu.Potrivit Comisiei Europene, Indicele de Incredere in Economie (Economic Sentiment Indicator - ESI) s-a prabusit, in aprilie 2020, atat in zona euro (-27,2 puncte, pana la 67) cat si in UE (-28,8 pana la 65,8 puncte). Aceasta a fost cea mai puternica scadere lunara a ESI inregistrata din 1985, depasind cu mult recordul negativ anterior din martie. Indicatorii sunt acum mult sub mediile lor pe termen lung de 100 si foarte aproape de cele mai scazute niveluri inregistrate in Marea Recesiune din martie 2009.Indicatorul Employment Expectations Indicator (EEI) a scazut la cel mai mic nivel inregistrat (cu 30,1 puncte la 63,7 in zona e ...citeste mai departe despre " Vasilescu (BNR): In Romania se suprapun trei crize. Trebuie sa ne gandim cum vom iesi din acest impas " pe Ziare.com