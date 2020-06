Astfel, doar 12% dintre companii estimeaza ca pandemia va declansa o regandire fundamentala a mobilitatii lucratorilor si 20% se asteapta ca numarul relocarilor internationale sa scada in viitor ca urmare a acestei crize, potrivit sondajului PwC Global Mobility Pulse, realizat in 37 de tari la nivel global. Astfel, 44% dintre respondenti au aratat ca nu si-au schimbat planurile de mobilitate si ca vor reveni la activitatea obisnuita cat mai curand posibil.Desi multe dintre relocarile planificate au fost amanate pe durata pandemiei, 58% dintre companii au spus ca le-au dat posibilitatea lucratorilor sa lucreze de la distanta, din tarile de origine. Totodata, doua treimi din companiile care aveau angajati detasati la inceputul pandemiei le-au oferit varianta de a se intoarce acasa."Pandemia de coronavirus continua sa evolueze si sa influenteze modul in care facem afaceri si in care lucram. Desi multe tari incep acum sa revizuiasca restrictiile de calatorie, impactul asupra angajatilor mobili si al angajatorilor continua. Insa, dupa cum arata sondajul, in pofida perturbarii actuale, proiectele de mobilitate strategica raman o prioritate pentru marea majoritate a companiilor care sunt optimiste in privinta continuarii planurilor de mobilitate dupa perioada de lockdown", a declarat Daniel Anghel, Partener si Liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica al PwC Romania.In acest context, 40% dintre respondenti arata ca pandemia a avut un impact moderat sau semnificativ asupra capacitatii angajatilor relocati de a-si continua activitatile ca de obicei. Peste jumatate (53%) dintre companiile intervievate au spus ca angajatii relocati au lucrat de acasa pe perioada de lockdown, iar 33% au precizat ca a fost necesara prezenta acestora la serviciu. ...citeste mai departe despre " V-ati obisnuit cu munca la domiciliu? Doar 12% dintre companii estimeaza ca pandemia va declansa o regandire fundamentala a mobilitatii lucratorilor " pe Ziare.com