USR cere scutirea de taxe pentru salariul minim si impozitarea cu 90% a pensiilor speciale

"In aceasta perioada de criza, statul trebuie sa sprijine in primul rand romanii si sa protejeze locurile de munca. Cea mai buna metoda este transferul de resurse de la stat spre populatie, altfel incat oamenii sa nu isi mai faca griji pentru ziua de maine. Concret, statul poate sa renunte la taxele aplicate pe salariul minim si fiecare roman ramane cu 830 de lei in plus in mana.In plus, statul poate sa acorde 830 de lei ajutor de criza pentru fiecare angajat care si-a pierdut locul de munca incepand cu 1 martie. Impactul bugetar al acestor masuri propuse de USR este suportabil pe termen scurt si similar cu impactul masurilor anuntate de catre Guvern. Doar ca solutia USR presupune o distributie mai simpla si mai echitabila a resurselor", arata USR, intr-o postare pe Facebook Uniunea propune si alte masuri de "ajustare a cheltuielilor statului roman", printre care:- pensii speciale impozitate cu 90% (componenta de pensie contributiva nu va fi taxata);- impozit de 90% pe orice venit de la stat (salarii plus altele surse, inclusiv pensiile cumulate cu salariul) care depaseste salariul presedintelui Romaniei;- accelerarea intrarii fondurilor europene in economie;- digitalizare si revizuirea "labirintului" de agentii, autoritati, companii de stat (municipale sau nu) pe care il are statul roman;- inventarierea activelor statului si valorificarea multora dintre ele "care sunt in prezent nefolosite sau folosite de catre grupuri de interese restranse".Presedintele USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, a declarat luni ca, in ultimii patru ani, statul roman a cheltuit 34,3 miliarde de lei cu pensii speciale, adaugand ca din acesti bani s-ar fi putut realiza 243 de spitale noi, pornind de la faptul ca spitalul construit de asociatia "Daruieste Viata", finantata din donatii, costa 26 de milioane de euro."Haideti sa nu spunem 26 de milioane. Hai sa rotunjim cifra la 30 de milioane. Sa zicem ca mai sunt costuri neprevazute sau cumparam aparatura mai moderna (desi inteleg ca spitalul "Daruieste Viata" va avea cele mai moderne echipamente).Hai sa zicem 30 de milioane, sa fim prudenti. Cu banii pe pensii speciale in doar ultimii patru ani de zile, puteam construi in Romania 243 de spitale noi noute, la standarde inalte. In Romania sunt 319 mu ...citeste mai departe despre " USR cere scutirea de taxe pentru salariul minim si impozitarea cu 90% a pensiilor speciale " pe Ziare.com