Prognoza dura a economistilor: Mama tuturor recesiunilor a sosit

Intr-o cercetare publicata pe site-ul UniCredit, un capitol numit sugestiv "Mama tuturor recesiunilor a sosit" este dedicat unor analize scurte privind economia globala, economia Chinei, SUA, a Zonei Euro si a Regatului Unit (UK)."Masurile luate pentru a limita raspandirea COVID-19 au paralizat economia globala. In timp ce China a inceput de acum sa ridice restrictiile impuse, in restul lumii inca nu s-a ajuns la o aplatizare a curbei epidemice.Ne asteptam ca cea mai mare parte a masurilor luate in SUA si Europa sa fie mentinute pana in luna iunie.In acest context, incertitudinea in jurul prognozelor este uriasa. Cu toate acestea, va prezentam cele mai bune prognoze.Credem ca PIB-ul global va scadea cu aproximativ 6% in acest an, cu o scadere uriasa in primul semestru, urmata apoi de o revenire si o crestere medie anuala de 8-9% in 2021.Stimulentele fiscale si monetare nu vor putea impiedica scaderea activitatii in urmatoarele cateva luni, dar acestea vor fi esentiale pentru sustinerea "recuperarii" odata cu diminuarea restrictiilor", se arata in raport.Analistii mai sustin ca, cel mai probabil, scaderea productiei va fi de doua ori mai mare decat cea din criza financiara din 2008-2009, insa recuperarea va fi mult mai rapida.De asemenea, UniCredit arata ca riscurile inclina totusi spre "dezavantaj", in special in ce priveste "rezistenta recuperarii", pentru ca exista riscul unui al doilea val de infectari, iar lucrurile vor reveni la "normalul acestei perioade" cu afaceri inchise din nou.