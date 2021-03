Uniunea Europeana va contribui cu 726 de milioane de euro la construirea drumului expres Craiova - Pitesti

"Comisia a aprobat astazi, 23 martie, construirea unui drum expres intre orasele Craiova si Pitesti. UE va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orase. Proiectul, care face parte din reteaua transeuropeana de transport, include construirea a doua benzi de circulatie in fiecare directie, 10 tronsoane de racord si 75 de poduri sau pasaje", anunta CE.Noul drum expres va imbunatati traficul in regiune, unde in prezent deplasarea se desfasoara cu viteze medii sub 60 km/h, iar numarul deceselor este cu 5,8 % peste media din Romania. Reducerea timpului de calatorie intre Craiova si Pitesti va diminua costurile de transport si va spori eficienta economica a retelei rutiere din Romania.Eliminarea traficului pe distante lungi din zonele construite va reduce congestia, poluarea, precum si numarul accidentelor si va imbunatati calitatea vietii locuitorilor. Acest drum va crea locuri de munca temporare si ar trebui sa stimuleze comertul in zona, generand astfel dezvoltare economica si sporind accesul la locuri de munca.Proiectul ar trebui finalizat pana la sfarsitul anului 2023.Drumul expres Craiova-PitestiVineri, 12 martie, a fost semnata autorizatia de construire pentru Lotul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitesti, cu o lungime de 31,7 kilometri. Potrivit ministrului, perioada de executie a lucrarilor este de doi ani.Drumul Expres Craiova-Pitesti prevede constructia a 121,185 kilometri de drum expres nou cu profil 2x2, incluzand constructia a 10 noduri rutiere, 75 poduri/pasaje, 26 de intersectii nivel divizat fara acces, 4 parcari de scurta durata, 4 spatii de servicii, 3 centre de intretinere si de deszapezire, conform datelor publicate pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Drumul Expres Craiova - Pitesti este impartit in 4 tronsoane, iar contractul pentru proiectarea si constructia tronsonului 3 a fost semnat cu Asocierea SC SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL.Citeste si:Romprest a finantat o campanie mediatica de defaimare a lui Clotilde Armand. Dezvaluirea facuta de actionari ai companiei. "Poate asa se explica linsajul mediatic"Ilie Nastase, in pragul divortului. Ce prevede contractul prenuptial dintre fostul mare sportiv si ...citeste mai departe despre " Uniunea Europeana va contribui cu 726 de milioane de euro la construirea drumului expres Craiova - Pitesti " pe Ziare.com