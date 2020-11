Liderul deputatilor UDMR Benedek Zakarias, initiatorul legii, a atras atentia asupra faptului ca in Romania legile nu permit inregistrarea microbuzelor electrice mai mici, turistice sau miniere - o practica obisnuita in alte tari ale Uniunii Europene - si de aceea Uniunea a elaborat o lege in acest sens, care a fost promulgata de seful statului."Inca de la initierea proiectului de lege, mass-media centrala a informat continuu ca UDMR doreste sa faca obligatorie inregistrarea si inspectia tehnica periodica a trotinetelor si a bicicletelor electrice, desi aceasta initiativa nu a vizat acest lucru. Utilizarea trotinetelor si a bicicletelor electrice este reglementata prin articolul 12 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/2020, in care se precizeaza, foarte clar faptul ca proprietarii trotinetelor si ai bicicletelor electrice nu trebuie sa inmatriculeze aceste vehicule si nu trebuie sa se prezinte la inspectia tehnica la RAR cu acestea", a subliniat Benedek Zakarias, printr-un comunicat de presa remis luni News.ro.Deputatul a mentionat si faptul ca solutia impusa de UDMR prin aceasta lege functioneaza bine in tarile occidentale.Legea 260/2020, elaborata de UDMR a fost promulgata, ulterior publicata in Monitorul Oficial si este in vigoare.CITESTE SI:Primaria din Copenhaga vrea sa interzica trotinetele electrice in centrul istoric al orasului ...citeste mai departe despre " Trotinetele si bicicletele electrice nu vor trebui inregistrate la RAR, sustin initiatorii proiectului de lege " pe Ziare.com