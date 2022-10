Mega-proiect pentru București: trenul urban prinde contur. Când ar putea fi gata

Primaria municipiului Bucuresti incheie cu CFR SA un parteneriat privind realizarea proiectului de introducere a unui tren urban si metropolitan. In acest sens, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) are luni, 31 octombrie, spre aprobare, o hotarare prin carte avizeaza protocolul cu CFR SA. Consiliul de Administratie al CFR a aprobat deja protocolul, in 13 octombrie.

Protocolul de colaborare dintre Municipiul Bucuresti si Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA privind pregatirea si implementarea proiectului "Introducerea si, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren urban si metropolitan Bucuresti-llfov", avand ca prima etapa "Dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord" este supus votului consilierilor generali in sedinta de luni.

Protocolul propus de municipalitate companiei feroviare prevede sprijin de specialitate acordat de catre partile implicate, corelarea proiectelor derulate de Primarie si CFR SA pentru evitarea dublei finantari, precum si initierea unor demersuri in vederea includerii interventiilor si investitiilor necesare atingerii obiectivului general al Protocolului in documente strategice precum strategii regionale, strategii nationale, memorandumuri, master-planuri de transport, planuri investitionale, programe de investitii sau bugete.

Conform referatului de aprobare privind protocolul de colaborare cu CFR, Municipiul Bucuresti, prin Directia Generala Investitii, a demarat actiunile pregatitoare pentru proiectului privind dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord, fiind vizate ca trasee prioritare: Bucuresti Gara de Nord - Bucuresti Obor, Bucuresti Gara de Nord - Bucuresti Vest si Bucuresti Vest-Bucuresti Obor.

Protocolul de colaborare a fost aprobat in Consiliul de Administratie al CFR - S.A. prin hotararea nr. 174/13. 10.2022.

Cum va arata trenul metropolitan al Bucurestiului

Toate amanuntele referitoare la trenul metropolitan Bucuresti-Ilfov au fost prezentate, in luna mai, la Conferinta de Infrastructura 2022, de catre Iosif Szentes, directorul Directiei Dezvoltare Transport Feroviar din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (TPBI). In prima faza, vor fi patru rute, pe o distanta de aproape 100 de kilometri.

