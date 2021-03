EUROSTAT. Transportul feroviar de pasageri in Romania a inregistrat una dintre cele mai mici scaderi din UE in trimestrul al treilea din 2020

Pentru a preveni extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19), tarile din Europa au adoptat diverse masuri restrictive, care au afectat semnificativ toate calatoriile, inclusiv transportul pe calea ferata.Ministerul Educatiei propune transport rutier local si transport feroviar gratis pentru elevi. Cum vor fi acordate sumeleDesi numarul pasagerilor in primul trimestru din 2020 a aratat primul impact al acestor restrictii, efectul a fost chiar mai dur in trimestrul doi din 2020, cand numarul de pasageri s-a injumatatit in majoritatea statelor membre ale blocului comunitar pentru care sunt disponibile datele.In trimestrul trei din 2020, in Romania, un numar de 13,597 milioane de pasageri au calatorit cu trenul, cu 3,767 milioane mai putini fata de 17,364 milioane de pasageri in perioada similara din 2019, ceea ce inseamna un declin de 22%, similar cu cel din Letonia. Buget de 5 miliarde de euro pentru transportul feroviar si 4,5 miliarde de euro pentru rutier si autostrazi. Ce proiecte se vor finanta prin PNRRStatele membre UE unde declinul procentual al pasagerilor transportati cu trenul a fost mai mic decat in Romania sunt: Lituania, Estonia si Cehia (toate cu 21%), Ungaria (19%), Bulgaria (18%) si Olanda (0,2%).In trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever declin al numarului pasagerilor transportati cu trenul in UE s-a inregistrat in Irlanda (73%, sau minus 9,3 milioane de pasageri), Italia (48%, sau minus 96,7 milioane de pasageri), Spania (44%, sau minus 61,8 milioane de pasageri) si Suedia (42%, sau minus 26,5 milioane de pasageri).Exceptia o reprezinta Olanda, unde transportul feroviar de pasageri a ramas relativ stabil in primele trei trimestre din 2020.Daca se ia in considerare lungimea deplasarilor pasagerilor pe calea ferata, scaderea, comparativ cu perioada similara din 2019, a fost in general usor mai ridicata decat cea masurata in functie de numarul de pasageri. In trimestrul trei din 2020, cea mai semnificativa sca ...citeste mai departe despre " EUROSTAT. Transportul feroviar de pasageri in Romania a inregistrat una dintre cele mai mici scaderi din UE in trimestrul al treilea din 2020 " pe Ziare.com