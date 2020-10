Transhumanta intra in Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanitatii UNESCO. Cum va influenta decizia oieritul in Romania

Deocamdata, acesta a fost inscris in Inventarul national al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial.Transhumanta carpatica este un fenomen economic, cultural, social, demografic si ecologic, ce a determinat exploatarea de noi spatii de pasunat, schimbul de elemente culturale intre indivizi si comunitati, aparitia de drumuri comerciale, infiintarea de noi asezari, crearea de toponime si antroponime, contribuind astfel la mentinerea unitatii poporului roman."In ciuda declinului pe care pastoritul transhumant l-a suferit in ultimele decenii, aceasta ocupatie cu caracter istoric a poporului roman continua sa reprezinte mijlocul principal de existenta al unui numar important de pastori din zonele montane, ce conserva trasaturile unei economii pastorale alcatuita pe parcursul secolelor. Astazi, transhumanta reprezinta un ansamblu complex de practici si cunostinte ce privesc animalele, pasunatul la altitudine, mestesugurile si produsele stanei, comunitatea pastorala si ritualurile ei, conferind identitate satului pastoral montan cu specific transhumant si gospodariei taranesti pastorale", mai spun reprezentantii ministerului Agriculturii.In viitor, insotirea turmelor in transhumanta poate constitui o experienta turistica inedita, drumurile transhumantei digitalizate intr-o harta virtuala a transhumantei pot deveni trasee turistice, iar stana poate deveni un obiectiv montan cautat, unde calatorul poate sa traiasca o experienta de viata in armonie cu natura, cu animalele, cu hrana si originile sale.Unde are loc transhumanta carpaticaPastoritul local si pendulator se practica pe tot teritoriul tarii, in special in arealul carpatic. Transhumanta simpla si reminiscentele acesteia se realizeaza in prezent in urmatoarele zone:* Muscel (sunt trei stapani de munte care merg cu oile in Campia Gavanu-Burdea si Campia Targovistei, in localitatile Rucar, Dragoslavele, Jugur, Matau, Boteni);* Bran - Moieciu (ciobanii merg cu oile in Tara Oltului si in Depresiunea Brasov;* localitatile Fundata, Sirnea, Magura, Pestera, Moieciu, Bran);* Marginimea Sibiului (iernatul se face in Depresiunea Sibiului, Podisul Secaselor, Depresiunea Saliste si Podisul Hartibaciului, in localitatile Jina, Poiana Sibiului, Rod, Tilisca, Rasinari, Sadu, Rau Sadului etc.);* Covasna (localitatile Voinesti, Br ...citeste mai departe despre " Transhumanta intra in Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanitatii UNESCO. Cum va influenta decizia oieritul in Romania " pe Ziare.com