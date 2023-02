Transelectrica primește de la Guvernul SUA 1,1 milioane de dolari. Investiția strategică anunțată de companie

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a semnat un acord de grant in valoare de aproximativ 1,1 milioane de dolari cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agentia pentru Comert si Dezvoltare a Statelor Unite ale Americii (USTDA).

Banii vor fi folositi pentru constituirea unui Centru Operational de Securitate al companiei.

"Proiectul pe care Transelectrica il va implementa cu sprijinul partenerilor americani presupune realizarea unui studiu de fezabilitate si a unui proiect-pilot care sa testeze si valideze solutii de hardware si software pentru adoptarea unui model eficient de imbunatatire a securitatii cibernetice", informeaza compania.

Demersurile premergatoare pentru obtinerea finantarii din partea USTDA au fost facute, in 2021, de catre compania americana Pythia (in calitate de prestator de servicii) alaturi de compania americana Fortinet (furnizor de licente si produse software de securitate), care au elaborat impreuna cu Transelectrica SA (in calitate de beneficiar), documentatia de fundamentare a deciziei de acordare a Grantului in valoare de circa 1,1 milioane de dolari.

De asemenea, pentru intreaga desfasurare a acestui proiect, Fortinet, in calitate de subcontractor, va contribui cu circa 1,6 milioane de dolari, suma ce reprezinta contravaloarea utilizarii sistemelor de securitate pe care compania americana le va pune la dispozitie pentru proiectul-pilot, timp de un an de zile. Astfel, valoarea totala a investitiei se ridica la aproximativ 2,7 milioane de dolari.

Colaborarea romano-americana pentru implementarea acestui proiect a fost marcata in cadrul unei ceremonii oficiale gazduite de Transelectrica, in prezenta reprezentantilor de nivel inalt al Guvernului Statelor Unite ale Americii in Romania, precum si a firmelor implicate in consortiu.

"Apreciem sustinerea activa a partenerilor americani in demersurile noastre de consolidare a securitatii cibernetice, o componenta fundamentala a tranzitiei energetice. Avem convingerea ca rezultatele colaborarii vor aduce un plus considerabil de valoare, atat la nivel de expertiza, cat mai ales la nivel de procese si eforturi de raspuns la riscurile cibernetice in domeniul energiei. Securitatea cibernetica a sistemului national de transport al energiei electrice reprezinta una dintre cele mai importante prioritati ale Transelectrica. Intr-un context al ...citeste mai departe despre "Transelectrica primeste de la Guvernul SUA 1,1 milioane de dolari. Investitia strategica anuntata de companie" pe Ziare.com

