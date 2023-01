TradeVille - Producătorii germani coboară prețurile

Producătorii Germani Coboară Prețurile

În luna decembrie 2022, preturile “la poarta fabricii” din Germania au scăzut fata de luna noiembrie 2022 cu 0.4%, sub așteptările analiștilor de -1.2%. Fata de luna similara a anului trecut, avansul a fost de 21.6%, peste așteptările de creștere cu 20.8% anticipate de analiști. Totuși, rata anuala de creștere a preturilor producătorilor a coborât sub nivelul atins in noiembrie, respectiv de 28.2%. Scăderea preturilor la energie explica parțial aceasta dinamica. (Sursa: Reuters)

Companiile Plătesc Mai Mult Pentru Servicii

Cifra de afaceri din serviciile de piața, prestate in principal întreprinderilor, a crescut cu 0.6%, atât ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in luna noiembrie 2022 fata de luna octombrie 2022. De asemenea, acest indicator a crescut cu 27.9% (serie bruta), respectiv 27.5% (serie ajustata), in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2022 fata de perioada identica a anului 2021. Structural, cea mai mare creștere in termeni nominali, ca serie ajustata, a fost a cifrei de afaceri din activitățile de servicii informatice si in IT (+42.5% vs. ianuarie-noiembrie 2021). (Sursa: INS)

Comerțul Cu Ridicata, Vânzări Mai Mici

In luna noiembrie 2022, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (exceptând autovehiculele si motocicletele) a scăzut, in termeni nominali, fata de luna octombrie, atât ca serie bruta cu 0.4%, cat si ca serie ajustata cu 2.4%. In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2022, acest indicator a fost mai mare decât in perioada similara a anului 2021 cu 23.0% ca serie bruta, respectiv cu 23.4% ca serie ajustata. (Sursa: INS)

Comerțul Britanic Cu Amănuntul

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au scăzut in mod neașteptat, in luna decembrie 2022, cu 1% fata de luna noiembrie 2022. Economiștii anticipau o creștere lunara de 0.5%, mizând pe faptul ca sărbătorile de iarna vor stimula vânzările din domeniu. Consumatorii demonstrează o reticenta in a cheltui, pusa pe seama creșterii costului de trai. (Sursa: Reuters)

Grupul Purcari a raportat rezultatele comerciale preliminare pentru T4 2022 si întregul an 2022. Astfel, grupul a înregistrat venituri de 302.6 mil. RON in 2022 (+22% vs 2021). De asemenea, compania a raportat venituri de 102.9 mil. RON aferente T4 2022, in creștere cu 26% fata de aceeași perioada a anului precedent.

