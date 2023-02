TradeVille - Pretul gazelor naturale la discount

Piata Asigurarilor A Crescut In 2022

Conform datelor preliminarii, la finalul anului 2022, piata asigurarilor generale si de viata au atins un volum al primelor brute subscrise de 16.5 mld. RON,inregistrand o crestere de 15% fata de anul trecut, in timp ce piata RCA a crescut cu 33% comparativ cu anul precedent la o valoare de 7.94 mld. RON. Din totalul primelor brute subscrise, cea mai ridicata pondere o reprezinta asigurarile generale (84.2%) urmate de asigurarile de viata (15.8%), care au inregistrat cea mai mica pondere din ultimii ani . Pe segmentul RCA, Euroins ocupa in continuare pozitia de lider, urmat de Groupama si Allianz. (Sursa: ZF Corporate)

Serviciile Raman Pe Val

Conform INS, in decembrie 2022, volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populatiei a crescut ca serie bruta cu 2.9% fata de noiembrie 2022. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, majorarea a fost si mai semnificativa (+16.2%), pe fondul cresterilor inregistrate la activitatile recreative (+16.7%) si de spalare si curatare a articolelor textile (+6.5%). La nivelul intregului an, activitatea de servicii de piata prestate populatiei a marcat o cifra de afaceri in crestere cu 26% vs 2021, majorare influentata in principal de activitatile agentiilor turistice (+29.9%) si a restaurantelor si hotelurilor (+28.9% vs 2021). (Sursa: INS)

Actiuni Vs Titluri De Stat In SUA

Semnalele pozitive inregistrate de economia americana au sustinut cresterea preturilor actiunilor comparativ cu randamentul titlurilor de stat. Datele privind ocuparea fortei de munca, vanzarile cu amanuntul si inflatia au crescut asteptarile de majorare a dobanzii de referinta din partea Rezervei Federale, declansand o crestere a randamentului titlurilor de stat. Pe de alta parte insa, datele raportate au oferit investitorilor un orizont pozitiv cu privire la investitiile in actiuni, indicele S&P 500 reusind sa creasca cu 6.6% de la inceputul anului pana in prezent. Totodata, potrivit Vanda Securities, actiunile beneficiaza de un sprijin puternic din partea investitorilor de retail, care au investit o valoare medie record, de 1.51 mld. USD pe zi, in ultima luna. (Sursa: Reuters)

Pretul Gazelor Naturale La Discount

Cotatia contractelor futures pentru gazele naturale europene a scazut sub nivelul de 50 EUR/MWh, pentru prima data din septembrie 2021, fiind cu 80% mai mica decat varful atins in august 2022, cand oprirea fluxurilor de gaze de catre Rusia a costat Europa in jur de 1 trilion USD.

