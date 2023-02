TradeVille - Inflația din zona euro în scădere pentru a 3-a luna consecutiv

Inflația Din Zona Euro în Scădere Pentru A 3-A Luna Consecutiv

Inflația în zona euro a scăzut la o rata anuala de 8.5% in ianuarie, de la 9.2% in decembrie 2022, potrivit datelor Eurostat. Astfel, inflația din sectorul energetic a scăzut pana la o rata anuala de 17.2%, de la 25.5% in decembrie, in timp ce inflația din sectorul alimentar a crescut de la 13.8% pana la 14.1%. Inflația de baza (“core”), care elimina ponderea alimentelor si al energiei, a înregistrat o rata anuala de 5.2%, in scădere cu 0.8%. (Sursa: CNBC)

Șomajul In Romania – In Creștere

Rata șomajului a înregistrat o creștere spre sfârșitul anului 2022. Astfel, in luna decembrie a anului trecut, rata șomajului a fost de 5.6% - in creștere cu 0.2%fata de cea inregistrata in noiembrie 2022. Rata somajului in rândul bărbaților a fost cu 0.7% mai mare decât cea a femeilor. Numărul total al șomerilor, estimat pentru decembrie 2022, a fost de 461,900 persoane. (Sursa: INSSE)

Creșterea Economica La Nivel Global Continua

Fondul Monetar International (FMI) a majorat in aceasta săptămână previziunile de creștere globala pentru 2023, pe fondul ultimelor rapoarte din SUA si Europa, a trendului descendent al preturilor la energie, dar si a redeschiderii economiei chineze după ce autoritățile locale au hotărât relaxarea politicii stricte anti-COVID19. Totuși, rata creșterii globale este, in continuare, prognozata sa scadă. Potrivit noilor estimări, aceasta va fi de 2.9% in 2023, fata de 3.4% in 2022. Pentru 2024, FMI prognozează o creștere PIB de 1.4% in SUA, respectiv de 0.7% in zona euro, iar pentru Marea Britanie, o contracție de aproximativ 0.6%. (Sursa: Reuters)

Scăderi In Sectorul De Construcții

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri a înregistrat o scădere de 14.9% fata de 2021, totalizând 43,660. In luna decembrie 2022 s-au eliberat 2,691 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, in scădere cu 15.4% fata de luna noiembrie si cu 32.9% mai puține fata de luna decembrie 2021. (Sursa: INS)

Prebet Aiud Preț curent 1.805 RON ( -3.48% ) MCap 82.2M P/E 34.605

Prebet informează ca a contractat o linie de finanțare pentru investiții in valoare de 5.9 mil. RON prin programul IMM Invest Plus, constituind garanții de peste 8.3 mil. RON in favoarea co-creditorilor, BRD si statul roman. Creditul a fost contractat in scopul achiziției de echipamente, fiind vizata creșterea nivelului de producție al ...citeste mai departe despre "TradeVille - Inflația din zona euro în scădere pentru a 3-a luna consecutiv" pe Ziare.com

