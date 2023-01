TradeVille - Fonduri publice suplimentare pentru panouri solare

Depreciere A Leului La Orizont?

Conform sondajului ce măsoară încrederea in mediul macroeconomic, realizat de asociația CFA România, 75% din specialiștii intervievați anticipează o depreciere a leului in următoarele 12 luni. In acest sens, valoarea medie anticipata de participanții la sondaj pentru orizontul de 12 luni este de 5.0636 lei pentru un euro. Rata inflației pentru următoarele 12 luni se estimează a fi în scădere, atingând o valoare medie de 10.3%. (Surse: FinancialIntelligence; INSSE)

Fonduri Publice Suplimentare Pentru Panouri Solare

Bugetul prevăzut pentru programul Casa Verde - Fotovoltaice, in 2023, este de 3 mld. RON, de cel puțin patru ori mai mare decât în anul trecut, potrivit unei declarații a Ministrului Mediului, Tanczos Barna. Din acesta suma, ar putea fi finanțate peste 150,000 gospodarii, pentru instalarea de panouri care sa producă energie, în primul rând, pentru consumul propriu. Potrivit oficialului, în România sunt peste trei milioane de case care ar putea beneficia de un asemenea program. (Sursa: Economica.net)

Inflația Din Japonia Stârnește Îngrijorări

In Japonia, indicele preturilor de consum a crescut cu 4.3%, in ianuarie 2023 fata de ianuarie 2022, marcând cea mai rapida creștere din ultimii 42 de ani. Deși programul guvernamental de subvenționare a prețului energiei, care va începe luna următoare, va modera creșterea preturilor, exista temeri ca inflația va rămâne deasupra țintei de 2%, stabilita de Banca Centrala a Japoniei, deoarece companiile vor continua sa transfere creșterea costurilor către consumatori. (Sursa: Reuters)

Rata Inflației Încetinește Din Nou La Minimul Ultimelor 15 Luni

Rata inflației, folosind indicele PCE preferat de Fed, a scăzut rapid din vara anului trecut. In luna decembrie a fost înregistrata cea mai mica creștere din ultimele 15 luni, deși se situează încă mult peste nivelurile de dinaintea pandemiei. Scăderea preturilor petrolului a jucat un rol important, iar cheltuielile de consum personal, excluzând alimentele si energia, au crescut cu 4.4% fata de anul trecut, in scădere fata de nivelul de 4.7% din noiembrie si in conformitate cu estimările Dow Jones. Se așteaptă ca Fed sa ia o pauza de la creșterea ratei dobânzii in timp ce analizează impactul pe care seria de majorări agresive l-a avut asupra economiei. (Sursa: CNBC)

Oil Terminal Preț curent 0.1420 RON ( -1.39% ) MCap 82.7M P/E 5.3426

