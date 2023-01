TradeVille – Românii, mai avuți

Românii, mai avuți

Valoarea activelor imobiliare ale romanilor a crescut cu 11% in primul semestru al anului 2022, comparativ cu anul precedent, ajungând la 2,194 mld. RON, un nivel record pentru ultimul deceniu. Creșterea a fost influențata, in principal, de creșterea preturilor proprietăților imobiliare (+8.5% in S1 2022 vas S1 2021). De cealaltă parte, activele financiare au marcat o creștere mai redusa (+7%), de la 639 mld. in S1 2021, la 692 mld. in S1 2022, reprezentând doar 24% din totalul activelor nete ale romanilor. Cea mai importanta pondere in activele financiare o au depozitele bancare (31%), in creștere cu 6.1% in termeni anuali. (Sursa: ZF)

Mai Multe Tranzacții M&A

Piața de fuziuni si achiziții (M&A) din Romania a încheiat anul 2022 cu un număr total de 258 de tranzacții, in creștere cu 26% fata de nivelul din 2021. Valoarea totala estimata a acestora se ridica la 6.6 mld. USD, marcând o creștere cu 10% fata de anul precedent, potrivit unei analize EY. Sectoarele cele mai active, in funcție de volumul tranzacțiilor, au fost sectorul tehnologic (19.4% din tranzacții), imobiliar (16.3%), sănătate (11.2%) si energie si utilități (8.1%). Creșterea din sectorul tehnologic reflecta tendința de consolidare a companiilor din acest sector. (Surse: ZF; Economedia)

Majorările Ratelor Dobanzilor Continua

Klaas Knot, membru al consiliului guvernatorilor BCE, a declarat intr-un interviu ca Banca Central Europeana urmează sa majoreze in continuare ratele dobanzilor – cu 50 de punte de baza in februarie si martie - alte masuri fiind prevăzute pentru lunile mai si iunie. Încetinirea ritmului de creștere a ratelor ar fi posibila doar in ipoteza unor “perspective inflaționiste mai echilibrate”, afirma mai departe Knot. (Sursa: Reuters)

Se Aduna Norii Deasupra Pieței Imobiliare Din Europa

Piața imobiliara europeana este pe cale sa se confrunte cu cea mai brusca inversare de situație înregistrata vreodată, conform Bloomberg. Scăderile mari ale evaluărilor anuale, așteptate pentru săptămânile viitoare, amenința sa afecteze valoarea garanțiilor din contractele de împrumut, declanșând masuri de finanțare de urgenta si vânzări forțate. Potrivit unui studiu Bayes Business School si Bloomberg, împrumuturile, obligațiunile si ale datorii din Europa si Marea Britanie sunt estimate la o valoare totala de 1,900 mld. EUR, fiind garantate cu proprietăți comerciale/individuale.

