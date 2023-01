TradeVille – BVB, pe drumul cel bun

BVB, Pe Drumul Cel Bun

Bursa de Valori București a înregistrat un nou record in 2022 in ceea ce privește valoarea totala de tranzacționare, care a depășit 24 mld. RON, in creștere cu 11% vs 2021. De asemenea, au fost realizate 42 runde de finanțare, mai mult decât jumătate din numărul record înregistrat in 2021, in timp ce valoarea totala a rundelor de finanțare de anul trecut a ajuns la valoarea de 1.9 mld. EUR, fiind foarte aproape de maximul de 2 mld. EUR înregistrat in 2021. Un alt maxim pentru piața de capital românească l-a reprezentat numărul investitorilor, care in primele 9L 2022 s-a ridicat la peste 128,000, in creștere cu 57% fata de valoarea aferenta întregului an 2021. (Sursa: BVB)

Companiile Se Împrumuta In Euro

In luna Noiembrie 2022, băncile din Romania au acordat companiilor credite noi in euro in volum de 534.1 mil. EUR (2.7 mld RON), cu circa 30% peste nivelul creditelor noi acordate in RON, in valoare de 2.1 mld. RON. Pentru prima data in ultimul deceniu, începând din luna septembrie 2022, volumul creditelor noi corporate in euro a depășit volumul creditelor noi corporate in lei, pe fondul stabilității cursului de schimb EUR/RON si al dobanzilor mărite la creditele in lei. In primele 11 luni din 2022, companiile au contractat credite noi in RON si EUR de 63.3 mld. RON, cu 20% peste volumul din 2021. (Sursa: ZF)

Analiștilor Le Revine Optimismul

Indicele ZEW al sentimentului economic din zona euro, care măsoară nivelul de optimism al analiștilor cu privire la evoluțiile economice așteptate pentru următoarele 6 luni, a revenit la o valoare pozitiva in ianuarie 2023, de 16.7, după 10 luni in care estimările pesimiste au dominat. Indicele este construit ca diferența intre procentul de analiști care sunt optimiști si procentul de analiști care sunt pesimiști in ceea ce privește evoluția economiei. (Sursa: DailyFX)

China - Creștere Lenta In 2022

China a raportat o creștere a PIB de 3% in 2022, sub ținta de 5.5% stabilita in martie, marcând al doilea cel mai lent ritm de creștere din 1976 încoace. De asemenea, economia chineza a înregistrat o expansiune de 2.9% in ritm anual in T4 2022, peste estimările pieței ce indicau o creștere de doar 1.8%, dar sub nivelul de creștere din T3. Ținta de creștere a PIB aferent anului 2023 urmează sa fie anunțata in cadrul reuniunii parlamentare anuale din martie 2023. Totodată populația Chinei s-a diminuat pentru prima data in ...citeste mai departe despre "TradeVille – BVB, pe drumul cel bun" pe Ziare.com

