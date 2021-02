Topul salariilor celor care conduc companiile din infrastructura. Unde se castiga cele mai mari lefuri: Metrorex, CFR sau Autoritatea Navala Romana?

Directorii marilor departamente din Metrorex, precum cel economic, juridic, cel de tehnic si investitii sau cel de resurse umane si strategie castiga, fiecare, lunar 12.945 de lei. In aceasta suma intra un spor de tunel, de 3.092 de lei, si un spor de vechime - 3.865 de lei.Salariile din CFRDirectorul general adjunct din CFR Calatori incaseaza, brut, 13.766 de lei, ceea ce inseamna ca in mana ia circa 8.000 de lei. Directorul adjunct are un salariu mai mic, de 6.421 de lei. Bani mai multi castiga seful oficiului juridic si revizorul general, cate 7.600 de lei, lunar. Angajatii pot primi un spor de vechime, de 12-25% din salariul de baza si un spor pentru ore suplimentare.In CFR Infrastructura , directorul general adjunct castiga 16.918 lei, brut, adica 9.896 de lei, in mana. Revizorul general ridica, lunar, 12.019 lei, adica putin peste 7.000 de lei, in timp ce un director din institutie ia in jur de 7.000 de lei, net, potrivit contractului colectiv de munca pe anii 2019-2020. Salariul include si sporurile la salariul de baza.Directorul general adjunct din Compania de Drumuri, directorii regionali si consilierii directorilor generali incaseaza pana la 10.919 lei. Directorii departamentelor economice, tehnice si cei din cadrul directiilor regionale de drumuri si poduri au venituri de 8.500 de lei. Sefii de departamente si cei de sectie iau si ei, lunar, 7.400 de lei.Veniturile angajatilor Autoritatii Rutiere RomaneLa Autoritatea Navala Romana, capitanul de port specialist castiga 9.620 de lei, net, in fiecare luna, un director general are un salariu net de 9.576 de lei, iar directorul general adjunct castiga, in mana, lunar, 8.413 lei. Directorul de directie castiga 10.078 de lei pe luna, cel mai mare salariu din grila publicata in primavara anului 2020.In Autoritatea Rutiera Romana, directorul general castiga 8.608 lei, net, lunar, iar directorul general adjunct incaseaza un salariu de 8.477 de lei. Un sef de serviciu de gradul al doilea castiga 7.268 de lei, al treilea venit din institutie, urmat de directorul cu gradul al doilea, care are un venit lunar de 6.975 de lei, conform grilei de salarii.Citeste si:Criptomoneda minune: A crescut de 8 ori in numai o lunaVIDEO Cum sa adormi intr-un minut. Metoda "4-7-8" ...citeste mai departe despre " Topul salariilor celor care conduc companiile din infrastructura. Unde se castiga cele mai mari lefuri: Metrorex, CFR sau Autoritatea Navala Romana? " pe Ziare.com