Agențiile de turism propun testarea pasagerilor nevaccinați la sosirea în România. Răspunsurile incerte ale Guvernului - INTERVIU

Regulile de intrare/ieșire pe teritoriul României s-au schimbat destul de des pe întreaga perioadă a pandemiei. De aceste modificări sunt afectați atât turiștii români și străini, cât și agențiile de turism. Agențiile de turism propun o soluție mai simplă și mai eficientă pe care au înaintat-o inclusiv Guvernului: testarea pasagerilor nevaccinați la sosirea în România.

În prezent, aceștia trebuie să intre în carantină. Vicepreşedintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, a declarat pentru Ziare.com că impredictibilitatea este una din cele mai mari probleme cu care se confruntă acum toți operatorii din turism. Aceștia au solicitat în scris Guvernului ca testarea să se facă la intrarea în România, astfel ca doar pasagerii nevaccinați depistați negativ în urma testelor Covid să nu mai fie nevoiți să intre în carantină.

”Una din cele mai mari probleme, astăzi, în turism, dar nu numai, este impredictibilitatea, și, câteodată, lipsa de rațiune a unor decizii guvernamentale. Noi am avut o regulă, cea cu 'Lista Semafor', care a fost schimbată în perioada 20.12 -08.01, introducându-se un nou 'criteriu'- țări UE și non UE. Suntem unici cu această clasificare! Această regulă a fost extinsă și după 8 ianuarie 2022. Cea mai importantă modificare este aceea că toți cei nevaccinați care vin din țări non- UE trebuie să stea în carantină 10 zile. Asta înseamnă că acești turiști nu fac nici un test, urca în avion, ajung în România și merg în carantină. Noi, ANAT, am solicitat efectuarea unui test de către cei nevaccinați la sosirea în România. Această măsură ne spune foarte clar și rapid cine este infectat și cine nu, în carantină rămânând doar cei infectați, restul putând să meargă la activitatea lor”, a declarat pentru Ziare.com vicepreşedintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

În afară de faptul că această variantă este mai sigură din punct de vedere medical, este și mai puțin costisitoare pentru Guvern: nu se mai plătește carantina pentru toți nevaccinații care se întorc în România, ci doar pentru cei infectați.

”Pentru cei vaccinați, care vin din țări din afara UE, este obligatoriu să vină cu test PCR făcut în țara din care vin. Apare o problema și o întrebare: ce faci dacă ești pozitiv? Cine îți plătește sejurul în țara respectivă? În general, îl ...citeste mai departe despre "Agențiile de turism propun testarea pasagerilor nevaccinați la sosirea în România. Răspunsurile incerte ale Guvernului - INTERVIU" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.