TAROM a suspendat pentru doua zile zborurile spre si dinspre Regatul Unit

"Avand in vedere deciziile autoritatilor, TAROM va suspenda operarea zborurilor comerciale spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din/catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 2 zile, incepand cu data de 02.01.2021, ora 21:20, conform NOTAM in vigoare.Astfel, zborul din data de 4 ianuarie 2021, Bucuresti OTP - Londra LHR - Bucuresti OTP (RO391/2 OTP-LHR-OTP) va fi anulat.Toti pasagerii posesori de bilete pe cursa din 4 ianuarie 2021 vor fi reprotejati pe cursa din ziua urmatoare, 5 ianuarie 2021 Bucuresti OTP - Londra LHR - Bucuresti OTP (RO391/2 - 5 ianuarie)", a anuntat TAROM.In 5 ianuarie, zborul RO391 are programata decolarea de la Bucuresti la ora locala 12:20 si sosirea la Londra la ora locala 14:05. De asemenea, RO392 are programata decolarea de la Londra la ora locala 14:50 si sosirea la Bucuresti la ora locala 20:10."Mesajul de reprotejare pentru cursa din 5 ianuarie 2021 va fi transmis in format electronic, via email, tuturor pasagerilor posesori de bilete pe cursa din 4 ianuarie 2021", precizeaza operatorul aerian.Detalii despre calatoriile in Marea Britanie pot fi accesate la adresa https://www.mae.ro/travel-conditions/3725.Pasagerii vor purta masca pe toata durata zborului precum si in incinta aeroporturilor de origine, transfer si destinatie. Pasagerii care calatoresc in Marea Britanie au obligatia de a se autoizola timp de 10 zile daca sosesc din Romania. De asemenea, pasagerii care calatoresc din Marea Britanie in Romania, au obligatia de a se autoizola timp de 14 zile, precizeaza TAROM.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat in sedinta de duminica Hotararea nr. 1 privind aprobarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, text care prevede reluarea zborurilor catre si dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Pe langa actualizarea listei statelor si zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, hotararea prevede reluarea zborurilor catre si dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.De asemenea, persoanele care vin din acest stat trebuie sa intre ...citeste mai departe despre " TAROM a suspendat pentru doua zile zborurile spre si dinspre Regatul Unit " pe Ziare.com