Suprataxare pentru bănci - TradeVille

Suprataxare Pentru Bănci

Ministrul Finanțelor, Marcel Bolos, a anunțat, luni seara, ca va impune o taxa asupra profiturilor excepționale ale băncilor din Romania, pe modelul Italiei si Ungariei. Ieri, acțiunile Băncii Transilvania si ale BRD au închis ședința de tranzacționare in scădere cu 2.43%, respectiv 2.74%, după un declin de peste 3% fiecare, in cursul ședinței. Patria Bank, o alta banca listata la BVB, a înregistrat un declin al cursului bursier de 4.19%. (Surse: Economica.net;BVB)

Activitate Turistica In Creștere, In Luna Iulie

Activitatea turistica din Romania a crescut in luna iulie 2023 fata de luna iulie 2022. Sosirile in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare, precum si înnoptările au crescut cu 7.3%, respectiv cu 7.4% fata de luna iulie 2022. Totodată, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 22.8%, iar plecările in străinătate ale vizitatorilor romani au crescut cu 0.8%. (Sursa: INS)

China Va Lansa Un Nou Fond De Investiții In Sprijinul Industriei Semiconductorilor

China va lansa un fond de investiții sprijinit de stat, in scopul atragerii sumei de cca. 41 mld. USD pentru propria industrie a semiconductorilor. Investițiile vor susține, in principal, producția de cipuri. Acest fond ar putea fi cel mai mare dintre cele trei fonduri lansate prin China Integrated Circuit Industry Investment Fund (cunoscut ca “Marele Fond”), cele precedente fiind lansate in 2014 si 2019. Încă din octombrie 2022, SUA a lansat un pachet de sancțiuni, care a restricționat accesul Chinei la modelele avansate de cipuri. (Sursa: Reuters)

Consumatorii Din Zona Euro Anticipează O Inflație Mai Mare Decât Ținta BCE

Consumatorii zonei euro se așteptau, in iulie, ca rata anuala a inflației pentru următoarele 12 luni sa fie de 3.4%. Aceștia preconizează o rata a inflației anuala de 2.4% peste 3 ani, mai mult decât nivelul de 2.3% preconizat in iunie 2023 si peste ținta de 2% pe an a BCE. Acest sondaj este ultimul dintre statisticile esențiale pe care BCE la va analiza înainte de anunțarea următoarei decizii de politica monetara, pe 14 septembrie. (Surse: ecb.europa.eu;Bloomberg)

Ascendia Preț curent 4.72 RON (1.07% ) MCap 55.3M P/E 14.11

Ascendia, lider in furnizarea de soluții de învățare digitala pe piața din Romania, a încheiat primul semestru din 2023 cu venituri din exploatare in valoare de 6.2 mil. RON, in creștere cu 109% fata de S1 2022. Creșterea se datorează in primul rând majorării cifrei de afaceri cu 151%, aceasta ajungând la 3.6 mil. RON, susținuta de atragerea de clienți noi din sectorul privat, pentru care compania a livrat proiecte in primul semestru al anului, precum si de execuția contractelor semnate in anii anteriori. In ultimii 3 ani, cifra de afaceri a crescut cu o rata anuala de creștere compusa (CAGR) de 117%. Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 60%, alimentate in special de cheltuielile cu personalul, care generează 96% din totalul cheltuielilor. Contrar ciclicității generale a businessului Ascendia, care a generat istoric pierderi pentru primul semestru, in S1 2023, compania a înregistrat al doilea prim semestru profitabil din ultimii 5 ani. (Sursa: BVB)

Transgaz Preț curent 16.64 RON ( -1.42% ) MCap 3.13B P/E 13.03

Vestmoldtranzgaz SRL, parte din grupul Transgaz, va fi unicul operator licențiat pentru prestarea serviciului public de transport al gazelor naturale in Rep. Moldova in următorii 5 ani. Demersul vine in contextul in care Moldovatransgaz SRL, un alt operator al rețelei de transport de gaze naturale, nu a îndeplinit cerințele de unbundling, fapt care, ulterior, a atras modificarea cadrului legislativ din Rep. Moldova, pentru asigurarea securității energetice a tarii vecine. (Sursa: raport curent societate)

Rheinmetall Ag Preț curent 248.80 EUR (0.57% ) MCap 10.7B

Rheinmetall, companie germana din sectorul de apărare, planifica sa coopteze Lufthansa pentru a colabora in scopul producției de avioane de lupta F-35. Totodată, producătorul bavarez de sisteme de securitate, ESG, ar putea fi cooptat in cadrul proiectului. In februarie, Rheinmetall semna o scrisoare de intenție împreuna cu Lockheed Martin si Northrop Grumman, prin care se angaja sa producă fuzelajul acestor avioane de lupta. (Sursa: Reuters)

Renault SA Preț curent 35.335 EUR (1.54% ) MCap 10.4B

Luca de Meo, director general al Renault, considera ca Ampere, producător de EV-uri din cadrul grupului auto francez, ar putea fi oferita la un preț total de pana la 10 mld. EUR, in cadrul IPO-ului planificat pentru anul 2024. Luca de Meo a avertizat ca dezvoltarea industriei auto din Europa este înfrânata de reticenta exagerata din partea investitorilor. Analizând situația din SUA, acesta a criticat faptul ca investitorii americani oferă evaluări foarte mari unor inițiative de afaceri din sfera EV-urilor care realizează pierderi. (Sursa: FT)

Qualcomm Inc Preț curent 116.55 USD (1.01% ) MCap 129B P/E 15.08

Qualcomm va furniza cipuri către producătorii auto BMW si Mercedes, care vor fi utilizate pentru funcții de comenzi vocale si display. Qualcomm se aștepta ca vânzările de cipuri pe segmentul producătorilor auto sa genereze vânzări de 4 mld. USD, pana in anul 2026, respectiv de 9 mld. USD, la finalul acestui deceniu. Compania, principal furnizor global de cipuri pentru telefoane mobile, se concentrează pe segmentul producătorilor auto pentru a contracara scăderea vânzărilor de cipuri pentru telefoane mobile. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 256.49 USD (4.69% ) MCap 813B P/E 66.69

Tesla a dat in judecata Bingling Intelligent Technology, un producător de cipuri si componente auto din China. Producătorul american acuza compania ca i-a furat secrete tehnologice si ca perpetuează dispute concurențiale nedrepte. Litigiul se va judeca intr-un tribunal din Shanghai. Bingling este controlat in proporție de 11.9% de divizia de investiții a Xiaomi. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

...citeste mai departe despre "Suprataxare pentru bănci - TradeVille" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.