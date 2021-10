Agricultură cu „superlegume”. Afacerea dezvoltată cu o investiței de 1.000 de lei de un absolvent la agronomie

Rareş Buzaş, un tânăr absolvent de 23 de ani din Oradea, se află la începutul unei afaceri pornite cu o investiție de doar 1.000 de lei. Acesta a început să cultive micro-plante, așa numitele „super-legume”, plante tinere la mare căutare în industria de fine dining.

Rareş Buzaş a aflat de microplante în urmă cu câteva luni, aproape întâmplător. "Am dat peste o reclamă şi am fost curios să văd ce sunt şi la ce ajută", explică tânărul. În vară, a absolvit specializarea Agricultură a Facultăţii de Protecţia Mediului din Oradea, dar n-a învăţat în şcoală despre aceste verdeţuri, cultivarea lor fiind un domeniu încă nou, scrie publicația locală ebihoreanul.ro.

Documentându-se, Rareş a aflat că plantele "mini" pot fi crescute destul de uşor şi, ca orice absolvent de facultate care încearcă să-şi găsească o cale, a decis să înceapă o afacere în domeniu.

"Am avut o investiţie iniţială destul de mică, circa 1.000 de lei. Am văzut că în Bihor nu există o ofertă, deşi multe restaurante cumpără microplante. Toţi bucătarii cu care am vorbit le iau din magazinele mari, că altă soluţie nu au", spune orădeanul.

Seminţe de import

Rareş a cumpărat un raft cu cinci poliţe, mini-ghivece de plastic, turbă în care să planteze seminţele, dar şi becuri care să asigure lumină plantelor pe timpul nopţii. "De fertilizanţi nu au nevoie şi, din ce am văzut eu, nici nu există îngrăşământ pentru ele". Aşadar, verdeţurile sunt şi "bio"...

A comandat seminţe de la o firmă din România, dar n-a fost mulţumit de plantele obţinute. A optat apoi pentru un furnizor din Ungaria şi în câteva zile a avut microplante viguroase şi delicioase. "Când am mâncat prima dată microplante de ridichi, am fost surprins. Au un gust foarte puternic. Deşi mănânci doar tulpini şi frunzuliţe, e ca şi cum ai muşca dintr-o ridiche", povesteşte tânărul.

De altfel, specialişti din întreaga lume spun că microplantele au o concentraţie mai mare de nutrienţi, iar gustul şi aroma sunt mai intense decât în legume. Esenţele tari vin în plante mici...

Agricultură... în dormitor

Chiar dacă orice legumă poate fi o microplantă, nu toate sunt bune pentru consum. De pildă, microplantele de roşii nu au un gust bun, aşa că nici nu se prea folosesc în bucătărie. Rareş cultivă acum, folosind seminţe de la un furnizor atestat din Polonia, şase feluri de ...citeste mai departe despre "Agricultură cu „superlegume”. Afacerea dezvoltată cu o investiței de 1.000 de lei de un absolvent la agronomie" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.