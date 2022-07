Suma imensă încasată de Egipt din taxa pentru traversarea Canalului Suez. E cea mai scurtă rută maritimă dintre Asia și Europa

Presedintele Autoritatii Canalului Suez (SCA), amiralul Osama Rabie, a anuntat ca in anul financiar ce s-a incheiat la 30 iunie s-au inregistrat venituri record, de sapte miliarde dolari, in crestere cu 20,7% fata de anul precedent, transmite Reuters.

In aceasta perioada, au tranzitat Canalul Suez 22.032 de nave, cu 15,7% mai multe fata de anul precedent, in timp ce volumul total de marfuri a atins nivelul record de 1,32 milioane tone, o crestere de 10,9%.

Canalul Suez, care leaga Mediterana de Marea Rosie, asigura cea mai scurta ruta de transport maritim intre Asia si Europa si este una dintre principalele surse de valuta ale Guvernului de la Cairo.

Un proiect care vizeaza extinderea si adancirea Canalului Suez este in prezent in derulare si se asteapta sa fie finalizat pana in 2023, ceea ce va permite cresterea cu 28% a numarului de vase care vor putea utiliza aceasta ruta navigabila.

Prin canalul Suez tranziteaza circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere si circa 12% din comertul global de bunuri.

