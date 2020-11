STUDIU. Unu din trei romani din mediul rural cumpara paine neambalata, ignorand pericolele COVID-19. Reactia asociatiilor privind protectia consumatorilor

Chiar si in aceste conditii, procentele celor care consuma paine neambalta sunt destul de ridicate, daca luam in considerare faptul ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) mentioneaza ca principale posibilitati de contaminare cu virusul SARS-COV-2 (care duce la imbolnavirea cu COVID-19) contactul direct prin secretii respiratorii eliminate prin tuse sau stranut si atingerea unor suprafete contaminate.Potrivit unui studiu realizat de cercetatorii din cadrul Universitatii Bucuresti (UB), dat publicitatii in luna septembrie, virusul SARS-CoV-2 ramane ore bune detectabil pe paine. Cercetatorii se asteptau ca acesta sa fie distrus de procesele chimice din timpul fabricatiei, dar, spre surprinderea lor, virusul a fost detectat mai mult timp dupa contaminarea painii supuse cercetarii.CITESTE SI: VIDEO Painea neambalata ramane contaminta dupa contactul cu SARS-CoV-2. Ambalati painea - recomanda studiul facut de Universitatea BucurestiStudiul privind riscurile si caile de transmitere si de contaminare cu virusul SARS-CoV-2 prin intermediul unor produse de panificatie preambalate si formularea unor propuneri de solutii, masuri si tehnologii noi si emergente pentru prevenirea transmiterii virusului in comunitati arata ca painea ambalata reduce semnificativ riscul de infectare cu COVID-19, chiar daca ambalajul a fost atins de cineva contaminat.Problema este cu atat mai mare cu cat in Romania se produc zilnic 4.000 de tone de paine, iar mai bine de jumatate din painea vanduta este neambalata. Iar, aici, specilistii in sanatate publica avertizeaza ca, daca lucratorii comerciali pot fi monitorizati si controlati in activitatea lor, comportamentul cumparatorilor in magazine nu poate fi controlat, fiind de notorietate obiceiul acestora de a pune mana pe paine pentru a vedea daca este proaspata.In Ghidul provizoriu FAO/OMS - "COVID-19 si Siguranta Alimentelor-Ghid pentru Industria Alimentara", publicat in 7 aprilie 2020, - se recomanda urmatoarele:"Ar trebui sa ia in considerare sa nu se expuna in mod deschis sau sa vanda produse de panificatie neambalate la standurile de autoservire. Prod ...citeste mai departe despre " STUDIU. Unu din trei romani din mediul rural cumpara paine neambalata, ignorand pericolele COVID-19. Reactia asociatiilor privind protectia consumatorilor " pe Ziare.com