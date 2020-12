Studiu: Peste 60% dintre companii estimeaza ca vor atinge cifra de afaceri din 2019 abia in 2022

Potrivit Barometrului Moneycorp privind starea economiei, realizat in perioada 1-8 decembrie, 63% dintre cele peste 1.000 de companii chestionate se asteapta ca revenirea economica sa urmeze tiparul literei "K", 15% estimeaza o evolutie sub forma "U" sau "W" si numai 7% mizeaza pe o ascensiune rapida, sub forma literei "V"."Odata cu aparitia vaccinurilor anti-COVID, economia mondiala si implicit cea romaneasca vor depasi, treptat, criza economica fara precedent declansata de pandemie. Capacitatea tarilor de a depasi criza in 2021 va fi determinata de eficienta programelor de sustinere a economiilor, in care autoritatile vor juca un rol important", sustin autorii studiului.Potrivit expertilor de la Moneycorp, pentru Romania perspectivele sunt in general pozitive, mai ales in contextul in care tara noastra urmeaza sa beneficieze de un pachet fara precedent de finantare, din partea UE, de peste 80 de miliarde de euro."Perceptia mediului de afaceri arata in general un optimism moderat privind evolutia economica din 2021. Revenirea va fi asimetrica. Pe lista sectoarelor care vor inregistra un avans semnificativ se afla, in principal, cele care au performat si in conditiile lockdown-ului generat de pandemie, de la comertul online la serviciile de curierat, constructii, bricolaj si electro-retail. Alaturi de acestea ne asteptam sa vedem si segmentul HORECA odata cu progresul campaniei de vaccinare si ridicarea restrictiilor sanitare existente. Pe lista sectoarelor care vor inregistra o revenire ceva mai temperata se afla business-urile din sectorul industrial, agricol (grav afectat de seceta in 2020), sectorul de evenimente, turismul si transporturile, unde vor exista in continuare probleme, iar dinamica din aceste sectoare va fi influentata de evolutia comenzilor, de accesul la finantare, de gestionarea a blocajului financiar etc.", a declarat Cosmin Bucur, managing director in cadrul companiei.Intrebate cand anticipeaza ca se va finaliza campania nationala de vaccinare a 70% din populatia Romaniei, 57% din companii au indicat trimestrul III 2021, iar 34% din companii au indicat trimestrul IV al anului viitor.Pandemia a afectat, in primul rand, vanzaril ...citeste mai departe despre " Studiu: Peste 60% dintre companii estimeaza ca vor atinge cifra de afaceri din 2019 abia in 2022 " pe Ziare.com