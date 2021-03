Povestea simbolului rafinariei romanesti a ajuns la final. "Steaua Romaniei" Campina a intrat in faliment

Pe 8 februarie, tribunalul a decis falimentul pentru rafinaria "Steaua Romana", care a pus bazele exploatarii petroliere din Romania, anunta Digi24.ro.Dintre cei patru angajati care au mai ramas, cativa vor fi transferati la firma care a preluat activele rafinariei, dar altii vor ajunge someri.Istoria rafinarieiIn anul 1895, dupa emiterea primei legi a minelor in tara noastra, s-a infiintat societatatea "Steaua Romana", cu capital atat roman, cat si strain. In anul 1897, dupa ce rafinaria a achizitionat in intregime zona petroliera din jurul orasului Campina, devine o moderna rafinarie, pe o suprafata de 13,5 hectare. La darea ei in folosinta, era considerata cea mai moderna si cea mai mare dintre rafinariile din Europa.Patrimoniul sau se compunea din rafinarii, schele, sonde, instalatii de export la Constanta si Giurgiu, o flotila de tancuri petroliere de transport pe Dunare, o fabrica de acid sulfuric, o fabrica de bidoane, o statie de conducte de apa pe raul Doftana.In perioada 1898-1913, rafinaria s-a dezvoltat in Campina.Primul razboi mondial si perioada interbelicaRomania intra in razboi alaturi de statele Antantei. Intregul sector petrolier intra sub controlul gospodariei de razboi.In noiembrie 1916, multe din instalatiile rafinariei au fost distruse de catre Aliati pentru a nu cadea in mainile inamicului. Ulterior sondele si rafinaria au fost refacute in regim de urgenta de catre germani.Al doilea razboiLa 22 iunie 1941 Romania intra din nou in razboi, iar rafinaria "Steaua Romana" isi continua productia.La 1 august 1943, escadrilele britanice si americane au bombardat Rafinaria Steaua Romana, distrugand instalatiile, sondele, lasand in urma un adevarat dezastru.In 1944 (5-6 mai; 10 si 18 august), rafinaria va suferi alte 4 bombardamente, care o aduc in stare de neoperativitate. Dupa razboi, rafinaria are nevoie de 4 ani pentru a se reface.In 1948, la nationalizare, regimul comunist a preluat rafinaria in stare de functionare la capacitate refacuta, de circa 500.000 tone/an.Circa jumatate de secol, Rafinaria "Steaua Romana", ca intreaga economie romaneasca, cunoaste o perioada de functionare bazata pe principiile socialiste de divizare a activitatii. Aceasta a dus la specializarea stricta a rafinariei in productia de uleiuri parafinoase s ...citeste mai departe despre " Povestea simbolului rafinariei romanesti a ajuns la final. "Steaua Romaniei" Campina a intrat in faliment " pe Ziare.com