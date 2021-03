Statele care ignora schimbarile climatice vor fi retrogradate de agentiile de rating. SUA ar urma sa piarda 20% din PIB pana in 2050

Daca emisiile poluante vor continua la nivelul actual, 63 de tari vor suferi o retrogradare a ratingurilor suverane, cu mai mult de o treapta, pana in 2030, sustine acest grup de economisti printre care se numara si Moritz Kraemer, fost director al diviziei de ratinguri suverane de la S&P Global Ratings. Calificativul SUA ar urma sa fie coborat cu doua trepte, in timp ce ratingurile Germaniei, Indiei si Olandei ar putea sa sufere o retrogradare cu trei trepte. Chiar si indeplinirea angajamentelor incluse in Acordul de la Paris ar insemna o reducere medie de 0,65 trepte."Pe masura ce schimbarile climatice vor afecta economiile nationale, serviciul datoriilor va deveni mai greu si mai scump. Pietele au nevoie de informatii credibile cu privire la modul in care schimbarile climatice se traduc in riscuri materiale", a declarat Matthew Agarwala, economist la Bennett Institute for Public Policy din cadrul Universitatii Cambridge.80 de tari vor suferi o reducere a ratingurilorCercetatorii au utilizat inteligenta artificiala pentru a calcula efectele schimbarilor climatice asupra ratingurilor atribuite de S&P pentru 108 tari de-a lungul mai multor perioade de timp. Potrivit cercetatorilor, "fara o reducere serioasa a emisiilor", 80 de tari vor suferi o reducere a ratingurilor cu o medie de 2,48 trepte pana in 2100, India si Canada vor fi retrogradate cu peste cinci trepte, iar China cu opt trepte.Comparativ, pana acum, pandemia a condus la 48 de retrogradari de rating de catre cele trei mari agentii de evaluare in perioada cuprinsa intre luna ianuarie 2020 si luna februarie 2021.Detinatorii de obligatiuni trebuie sa inceapa sa tina cont de incalzirea globala atunci cand iau decizii de investitii deoarece tarile cele mai expuse riscurilor asociate cu schimbarile climatice ar putea suferi o diminuare a Produsului Intern Brut cu mai mult de o cincime pana in 2050, sustin analistii de la FTSE Russell.SUA ar urma sa piarda 20% din PIB pana in 2050In cel mai pesimist scenariu, SUA ar urma sa piarda 20% din PIB pana in 2050, iar tarile cele mai apropiate de ecuator, sau cele ale caror economii au emisii mari de carbon, sunt chiar mai vulnerabile, se ...citeste mai departe despre " Statele care ignora schimbarile climatice vor fi retrogradate de agentiile de rating. SUA ar urma sa piarda 20% din PIB pana in 2050 " pe Ziare.com