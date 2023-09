Start subscrieri Fidelis - TradeVille

Încep Subscrierile La Noua Emisiune Fidelis

Astăzi încep subscrierile pentru cea de-a treisprezecea emisiune de titluri de stat Fidelis. Ediția curenta cuprinde cinci transe: trei in RON si doua in EUR. Pentru cele in RON, statul oferă următoarele dobânzi: 6.25% pe an pentru titlurile cu scadenta in 2024, 7.1% pe an pentru cele scadente in 2026 si 7.25% pe an pentru cele cu scadenta in 2024 adresate donatorilor de sânge. Pentru cele in EUR, titlurile scadente in 2028 au o dobânda de 5.3% pe an, iar pentru cele scadente in 2024, dobânda este de 3.9% pe an. Perioada de subscriere este deschisa pana pe 3 octombrie. (Surse: mfinante.gov.ro;Formular subscriere TradeVille)

Rata Șomajului In Scădere Cu 0.4 Puncte Procentuale

In trimestrul al doilea din 2023, rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani a fost de 63%, in creștere cu 0.1 puncte procentuale fata de primul trimestru. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbați (71.4% fata de 54.4% la femei) si la persoanele din mediul urban (68.6% fata de 56.9% in mediul rural). La tineri (15-24 ani), rata de ocupare a fost de 18.5%. Populația activa a României însuma 8.12 mil. persoane, la final de iunie, dintre care 7.68 mil. erau persoane ocupate si 437,400 erau șomeri. Rata șomajului a scăzut, in T2 2023, cu 0.4 puncte procentuale fata de T1 2023, pana la 5.4%. (Surse: INS;ZF)

EUR - Noua Săptămâni Consecutive De Scădere

EUR se îndreaptă spre cea mai lunga serie de pierderi din istoria sa, înregistrând a noua săptămâna consecutiva de declin, in contextul speculațiilor ca Banca Central Europeana nu va mai majora dobânzile. Săptămâna trecuta, EUR a marcat o scădere de 0.5%, ajungând la 1.07 USD, potrivit Bloomberg. Totodată, analiștii si-au revizuit in scădere prognozele pana la finalul anului pentru EUR, prognoza mediana fiind de 1.09 USD, fata de 1.12 USD, cat estimaseră anterior. (Sursa: Bloomberg)

Prețul Uraniului La Maximul Ultimilor 12 Ani

Prețul uraniului a înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani, pe fondul interesului tot mai mare al guvernelor pentru energia nucleara. Preturile pentru materia prima, cunoscuta sub numele de "yellowcake", au crescut cu aproximativ 12% in ultima luna, ajungând la 65.5 USD/livra, depășind maximul atins anul trecut si atingând cote nemaivăzute de la accidentul Fukushima din 2011. Cererea de uraniu a fost stimulata de guvernele de la Washington, Seul si Paris, care caută independenta energetica. (Sursa: Financial Times)

Antibiotice Preț curent 0.946 RON (5.58% ) MCap 635M P/E 8.210

Antibiotice Iași, producător de medicamente controlat de statul roman, a convocat acționarii pentru data de 30 octombrie 2023 pentru a le cere aprobarea semnării unui contract de finanțare de 25 mil. EUR. Suma urmează sa fie folosita pentru finanțarea “Planului de Afaceri The Future Together” si pentru cofinanțarea Obiectivului de Investiții “Capacitate de producție, ambalare si depozitare produse sterile, soluții si topice”, care face obiectul Acordului pentru Finanțare nr. 538/17.05.2023 al Ministerului de Finanțe. (Surse: BVB;ZF)

Oil Terminal Preț curent 0.1280 RON (6.67% ) MCap 383M P/E 19.9985

Oil Terminal anunța intenția de construire a unui terminal de bitum in parteneriat cu Incinta Port Constanta, întrucât compania nu deține surse proprii pentru implementarea unor astfel de proiecte de dezvoltare. Terminalul poate fi amplasat pe actuala platforma a Secției Platforma Port situata in incinta portului Constanta, Dana 69. Oil Terminal deține propriul depozit de depozitare produse petroliere, având contract de închiriere cu Administrația Porturilor Maritime Constanta pentru platforma situata la adresa Incinta Port, dana 69. (Surse: BVB;Financial Intelligence)

Infinity Capital Investments Preț curent 1.760 RON ( -0.28% ) MCap 880M P/E 22.412

Infinity Capital Investments anunța vânzarea participației de 23.18% in Sinterom S.A. Cluj, prin metoda “vânzare speciala la ordin”, pe piața de oferte si operațiuni speciale administrata de BVB. Compania intenționează sa vândă un număr de 1,555,509 acțiuni SIRM la prețul de 5.5 RON/acțiune. Ordinul de vânzare este de tip AON (totul sau nimic) si este valabil începând cu data de 18.09.2023. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 1.094 RON ( -0.91% ) MCap 953M P/E 21.276

Bursa de Valori București informează ca acțiunile AROBS Transilvania Software se transfera de pe piața AeRO pe piața principala din 25 septembrie 2023, sub simbolul AROBS. Ultima zi de tranzacționare a acțiunilor AROBS pe piața AeRO va fi 20 septembrie. AROBS Transilvania Software este a patra companie care trece de pe piața AeRO pe Piața Reglementata, după Safetech Innovations (februarie 2023), Chimcomplex Borzești (ianuarie 2022) si Bittnet Systems (iunie 2020). (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.5935 RON (2.33% ) MCap 36.9B P/E 5.6049

Listările duale de acțiuni la Londra nu au avut efectul așteptat pentru companiile romanești care au hotărât sa facă acest pas, întrucât nu au atras vizibilitatea si lichiditatea la care sperau. Astfel, volumele tranzacționate pe acești emitenți la Londra sunt in fiecare caz de sub 0.4% din cat se tranzacționează la BVB, situația fiind cel mai probabil cauzata de faptul ca eforturile făcute in ultimii ani in vederea dezvoltării pieței de capital locale au dus la îmbunătățirea condițiilor pentru investitori si atragerea investitorilor instituționali. Știrea vine in contextul in care OMV Petrom a anunțat ca a început procesul de delestare de pe piața din Londra a GDR-urilor, pe fondul lichidității scăzute si costurilor ridicate, ultima zi de tranzacționare stabilindu-se pentru data de 25 octombrie. (Sursa: zfcorporate.ro)

Hidroelectrica Preț curent 119.00 RON (1.97% ) MCap 53.5B P/E 9.37

Hidroelectrica, cea mai recenta companie intrata in componenta indicelui principal BET, a înregistrat, in ședința de joi, 14 septembrie, un preț record de 116.7 RON/acțiune, după o creștere de 1.1%, si tranzacții de 28 mil. RON. Si piața locala, reprezentata de indicele BET, a atins un nivel record joi, după ce indicele a marcat închiderea sesiunii cu un nivel de 14,136 puncte. Pentru investitorii care au cumpărat la prețul întreg de 104 RON/acțiune in IPO, randamentul raportat la prețul de închidere de joi este de 12%. (Sursa: zfcorporate.ro)

2performant Network Preț curent 2.380 RON ( -5.18% ) MCap 31M P/E -163.045

2Performant a raportat, pentru primele 6 luni ale anului 2023, o cifra de afaceri in suma de 20.9 mil. RON, in creștere cu 31% fata de aceeași perioada a anului trecut si cu 3% fata de bugetul companiei. Rezultatul operațional a fost de -469,676 RON, o reducere cu 45% a pierderii fata de S1 2022, pe fondul unei dinamici mai slabe a cheltuielilor operaționale, care au crescut cu 29%. Astfel, pierderea neta a fost de 577,143 RON, mai mica cu 34% fata de pierderea din 2022. In ceea ce tine de indicatorii operaționali, compania a menționat o creștere cu 67% a vânzărilor intermediate si o creștere cu 8% a câștigului mediu al afiliaților. (Sursa: Raport societate)

Electromagnetica București Preț curent 0.184 RON (4.55% ) MCap 124M P/E 7.302

Electromagnetica a anunțat numirea in funcția de director general adjunct pe Andrei Bobar, mandatul acestuia fiind stabilit sa înceapă din 1 noiembrie 2023. (Sursa: Comunicat societate)

Doordash Inc Preț curent 80.93 USD ( -2.47% ) MCap 27.2B P/E -21.57

DoorDash a decis sa își schimbe listarea de la bursa New York Stock Exchange (NYSE) la Nasdaq, începând cu 27 septembrie, pastrandu-si simbolul "DASH". Mutarea ar putea fi considerata o lovitura pentru NYSE, care s-a străduit sa atragă mai multe listări de tehnologie. Pe măsura ce piața IPO-urilor din domeniul tehnologiei își recapătă avântul, DoorDash se alătura altor firme din domeniul tehnologiei care fac alegeri strategice in ceea ce privește listarea la bursa, evidențiind peisajul competitiv dintre NYSE si Nasdaq. (Sursa: CNBC)

Jpmorgan Chase & Co Preț curent 148.81 USD ( -0.29% ) MCap 438B P/E 9.60

JPMorgan Chase își îmbunătățește ofertele pentru clienții din sectorul întreprinderilor mici prin introducerea procesării digitale a salariilor. Banca a încheiat un parteneriat cu compania fintech Gusto pentru a furniza tehnologia din spatele acestei funcții. Aceasta mișcare face parte din eforturile JPMorgan de a concura cu giganți fintech precum PayPal si Square, care își extind serviciile pentru a cuprinde diverse soluții financiare, inclusiv servicii de salarizare. Banca a investit masiv in tehnologie pentru a rămâne competitiva in peisajul financiar in continua evoluție. (Sursa: CNBC)

