Consilierul economic al premierului Orban: Exista o dorinta puternica a Guvernului sa inceapa exploatarea gazelor din Marea Neagra

El a participat la conferinta online "Energia in priza", organizata de ziarul Bursa."In ceea ce priveste Marea Neagra, exista o dorinta puternica a Guvernului sa inceapa exploatarea gazelor de acolo, iar subiectul va fi tratat cu mare atentie incepand cu luna decembrie (cand vor avea loc alegeri parlamentare - n.r.), ca sa nu apara tot felul de discutii care nu sunt utile si care sa afecteze proiectul. Este prioritar pentru noi sa exploatam acele resurse", a spus Stamule.El s-a referit si la importanta dezvoltarii retelelor de gaze pe teritoriul Romaniei."Avem suficiente rezerve sa acoperim Romania, insa, astazi, doar 30% dintre cetateni au acces la gaze. Se rezolva astfel si problema taierilor de paduri, pentru ca multi oameni inca folosesc lemne pentru a se incalzi", a precizat consilierul premierului.Extinderea retelelor de gaz va duce inclusiv la o crestere a atractivitatii economice in localitatile care vor fi racordate, a mentionat el."Cand vin investitorii la Guvern, intreaba de cateva lucruri: prima intrebare, bineinteles, este daca exista autostrada in zona in care vor sa investeasca, iar urmatoarea intrebare este daca exista retele de gaz. De aceea este prioritate zero ca aceste retele sa ajunga in cat mai multe regiuni ale Romaniei, in paralel cu dezvoltarea retelei de autostrazi. Trebuie sa folosim gazele pe care le avem, pentru ca cine stie cum va evolua tehnologia in urmatorii zeci de ani si vom ramane cu ele nefolosite. O sa se avanseze tehnologic", a aratat Stamule.In Marea Neagra romaneasca exista un potential de 200 de miliarde de metri cubi de gaze, potrivit Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, insa marile proiecte sunt inghetate din cauza legislatiei din sectorul petrolier offshore.OMV Petrom si ExxonMobil sunt parteneri egali in proiectul de explorare a zacamantului de mare adancime Neptun din Marea Neagra, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Spre comparatie, Romania produce in prezent circa 10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an.Anul trecut, Exxon si-a anuntat intentia de a se retrage din Romania. La randul lor, reprezentantii OMV Petrom au sustinut in mai multe randuri ca extractia gazelor di ...citeste mai departe despre " Consilierul economic al premierului Orban: Exista o dorinta puternica a Guvernului sa inceapa exploatarea gazelor din Marea Neagra " pe Ziare.com