Sporurile bugetarilor nu vor mai fi mai mari de 20% din salariul de baza, anunta ministrul Muncii

"Avem sporuri create ca artificii ca sa creasca salariile. Aceste sporuri fie vor fi reduse in suma fixa, de obicei, iar acolo unde salariile chiar trebuie sa creasca, pentru ca au fost lasati in urma, sa creasca pe grila de salarizare, sa creasca salariul de baza. Nu trebuie sa inventezi sporuri care mai de care mai nastrusnice, ci mai degraba ajuti omul sa aiba un salariu de baza mai mare", a spus Raluca Turcan, citata de Digi24.Aceasta a mai explicat ca sunt categorii care nu au fost introduse pe grila de salarizare."Am primit de la autoritatile publice locale solicitarea sa fie si ei introdusi pe grila, pentru ca salarizarea din primarii, de exemplu, se face raportat la salariul primarului. Avem anomalii in care salarii dintr-o primarie micuta sunt mai mari decat intr-o primarie, resedinta de judet, uneori chiar mai mari decat in administratia centrala, ceea ce este nefiresc"."Intentionam ca in aceste principii de baza sa vina fiecare minister de linie si sa ne spuna cum trebuie facuta politica in domeniile pe care le coordoneaza. Eu, ca ministru al Muncii, nu pot sa intru in detaliu cu viziunea in politica salariala in Sanatate. Nu am cum sa stiu cum trebuie gandita cel mai bine aceasta. Vom astepta propuneri de la Educatie, Sanatate, Justitie, Interne, Aparare, cu solicitarea noastra sa tina cont de aceste principii de baza. Dupa ce avem viziunile pe fiecare categorie socio-profesionala, mergem la Finante si vor spune