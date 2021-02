Dulcele spor salarial din sectorul bugetar. Ce venituri exotice ar urma sa piarda angajatii la stat din 2021

Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a spus ca sporurile pentru conditiile de munca nu au nicio legatura cu performanta."Este un subiect care pe noi ne-a frapat putin. In prima conferinta in care premierul vorbea despre sporuri si despre sporurile acordate pentru conditiile de munca, a facut afirmatia ca dumnealui apreciaza ca aceste sporuri de conditii sa fie acordate in functie de performanta.Ceea ce este o ineptie, pentru ca acele sporuri pentru conditiile de munca sunt acordate in baza unor buletine de determinare a unor institutii ale statului si aici vorbim de Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial de Munca si asa mai departe, unde in raport cu factorii nocivi, de toxicitate, de factorii bio-chimici, se stabileste nivelul de expunere la anumite riscuri.Nu putem gasi o corelare intre acordarea sporului pentru conditii de munca si performanta salariatului.Un miner, de exemplu, are aceleasi conditii de munca, fie ca produce 500 de kilograme de carbuni, fie ca produce 50 de kilograme de carbuni", a explicat Cosmin Andreica."La nivelul MAI nu este niciun drept salarial care sa vizeze performanta""Daca vorbim despre performanta, azi, in Ministerul Afacerilor Interne, nu exista niciun spor si niciun drept salarial care sa vizeze performanta. Ne-am fi dorit sa avem asa ceva, insa inca avem probleme cu stabilirea indicatorilor de performanta la nivelul MAI.Noi abia ne chinuim sa asiguram un serviciu politienesc la limita subzistentei, avand in vedere ca structuri in care ar trebui sa fie 10-15 politisti ajung sa functioneze cu trei sau patru oameni.Ar trebui sa se gandeasca la sisteme de premiere pentru astfel de politisti care tin locul mai multor politisti in aceste conditii in care ne confruntam cu o lipsa istorica de personal.Domnul Citu vrea sa reduca cheltuielile bugetare pe zona de salarii, iar sub pretextul acesta al eliminarii discriminarii, in realitate, daca un sef primeste 5 lei pentru tura de noapte si un executant 3 lei, va veni domnul Citu si le va stabili amandurora 1 leu.Si astfel va elimina discriminarea si va spune ca nu a facut decat sa aduca echi ...citeste mai departe despre " Dulcele spor salarial din sectorul bugetar. Ce venituri exotice ar urma sa piarda angajatii la stat din 2021 " pe Ziare.com