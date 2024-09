SMARTbank.ro dezvolta nisa financiar-bancara

Agentia de media Smart Press si-a dezvoltat implicarea in segmentul

new-media, confirmand intentiile sale de a-si constitui un portofoliu solid pe internet in ceea ce priveste publicatiile electronice cu target business.

Dupa ce SMARTfinancial.ro, lansat la 1 ianuarie 2006, a confirmat asteptarile, ajungand pana la o medie de 1000-1500 de vizitatori unici/zi in zilele lucratoare, SMARTbank.ro, lansat oficial pe 1 mai 2006, isi doreste sa dezvolte nisa financar-bancara, mergand inclusiv spre piata de capital, leasing, fonduri de investitii, desi partea de banking propriu-zis este prioritara.

"SMARTfinancial.ro este intr-o perioada de consolidare-crestere, mizam foarte mult pe calitatea vizitatorilor, ne asociem cu evenimente importante de business si credem in marketingul direct care va aduce pe site exact acei potentiali clienti pe care ii vizeaza si advertiserii ce targeteaza clasele medie si business", a explicat Razvan Iancu, Marketing Manager & Editor Coordonator Smart Press. "Pentru SMARTbank.ro, in plan este o dezvoltare similara, fidelizand consumatorii de informatie cu stiri si analize de calitate, oferite regulat alaturi de functii anexe de portal".

SMARTbank.ro este constituit ca un ziar financiar-bancar exclusiv electronic, in prim-plan fiind categoriile de stiri: Noutati bancare generale, Credite de consum, Credite locuinta, Credite pentru IMM, Credite nebancare, Carduri de debit, Carduri de credit, Credite & Finantare, Carduri co-branded, Asigurari & Solutii, Depozite bancare, Fonduri de investitii, Piata de capital, Internet banking, Leasing & Solutii. Ca si la SMARTfinancial.ro, pentru ca cititorii sa aiba o imagine mai clara a caracterului fiecarui articol, orice material este deschis cu un supratitlu dintre urmatoarele: INFO, ANALIZA, REPORTAJ, EDITORIAL, SPECIAL, ADVERTORIAL .

SMARTbank.ro isi doreste sa colaboreze activ cu institutiile financiare din Romania, fie ele bancare sau nu. In acest sens, SMARTbank.ro a dezvoltat si module speciale, care vor fi lansate in urmatoarea perioada: Catalog bancar, Catalog SSIF, Catalog credite, Catalog carduri, Catalog asigurari, precum si o sectiune in care vizitatorii pot alege un credit sau un card dintre cele listate si pot ulterior sa isi lase numele, e-mailul sau/si telefonul si sa fie contactati de catre institutia ofertanta.

Informatii si dobanzi bancare, curs valutar si o sectiune prin care se ofera consultanta financiara gratuita, personalizata si confidentiala (in colaborare cu specialisti din piata, atunci cand solicitarea o necesita) sunt alte instrumente puse la dispozitie vizitatorilor pe www.SMARTbank.ro .

S-a lansat si Topul financiar-bancar realizat de cititori ("clientii bancilor"), care se doreste a oferi lunar o imagine a modului in care performantele din domeniu sunt percepute de consumatori. Topul va avea o doza de subiectivitate, insa s-a considerat ca este necesar ca si instrument, urmand sa foloseasca si celorlalti cititori. Rezultatele vor fi arhivate lunar si anual, urmand ca la fiecare 12 luni bancile cu cele mai bune rezultate in top sa fie premiate simbolic de catre SMARTbank.ro cu "premiul vizitatorilor online".

Conceput ca un ziar financiar exclusiv electronic cu functii anexe, SMARTfinancial.ro mizeaza pe calitatea informatiilor, oferind mereu articole originale, fara a prelua din presa scrisa ci, dimpotriva, fiind citat adesea pe alte siteuri importante din mediul electronic si chiar si in titluri nationale si locale din presa scrisa din Romania. Aceleasi valori si le va asimila si SMARTbank.ro. Cele doua siteuri targeteaza o categorie a populatiei activa social, cu venituri cel putin medii, care isi permite sa traiasca cel putin decent. Vizitatorii SMARTfinancial.ro acceseaza internetul de acasa si de la locul de munca, o parte insemnata dintre vizitatori fiind angrenata in companii, cel mai adesea munca de birou si nu numai.

