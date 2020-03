Senatul a votat plafonarea pretului medicamentelor si al alimentelor de stricta necesitate

S-au inregistrat 79 de voturi "pentru", 39 "impotriva" si 12 abtineri.Senatul este prima Camera sesizata in cazul acestui proiect de lege.Proiectul prevede ca la preturile de livrare ale producatorului, adaosul maxim pentru intreg lantul de distributie si vanzare cu amanuntul va fi de maxim 10% pe toata perioada starii de urgenta si pe o perioada de cel mult 90 de zile de la data instaurarii starii de urgenta."Se plafoneaza preturile la raft ale medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si alte asemenea, prevazute de legislatia in vigoare, dupa cum urmeaza: la costul de productie, adaosul poate fi de maximum 10% din acest cost, iar pe lantul de distributie adaosul total nu poate depasi 10% din pretul de vanzare al producatorului, in conformitate cu prevederile art. 4, alin. 3 in Legea concurentei nr 21/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare", se arata in proiectul initiat de grupul parlamentar al PSD.De asemenea, se plafoneaza preturile la raft ale alimentelor care fac parte din cosul minim de consum, dupa cum urmeaza: la costul de productie, adaosul poate fi de maximum 10% din acest cost, iar pe lantul de distributie adaosul total nu poate depasi 10% din pretul de vanzare al producatorului, in conformitate cu prevederile Legii concurentei.Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda incepand de la 5 milioane de lei, dar nu mai mult de 4% din cifra de afaceri.Legea se aplica pe intreaga perioada a decretarii starii de urgenta, cat si 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.Senatorul PSD Florian Bodog a argumentat ca initiativa legislativa este necesara in contextul pandemiei de coronavirus si decretarii starii de de urgenta nu doar pe teritoriul Romaniei."In Romania, preturile au crescut de la o zi la alta, motiv pentru care am considerat necesar ca trebuie sa prevenim comportamentele comerciale incorecte sau chiar ilegale (...), practic, oferind posiblitatea tuturor consumatorilor care sunt afectati de a avea acces la medicamente, la produsele de baza', a spus Bodog.Senatorul USR Silvia Dinica a sustinut insa ca exista o prevedere in vigoare care specifica clar ca pentru sectoare economice determinate si in imprejurari exceptionale precum situatiile de criza, gu ...citeste mai departe despre " Senatul a votat plafonarea pretului medicamentelor si al alimentelor de stricta necesitate " pe Ziare.com