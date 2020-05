"Pe termen lung si chiar pe termen mediu, nu ati dori sa pariati impotriva economiei americane. Economia americana se va reface", a spus Powell intr-un interviu acordat la emisiunea CBS "60 Minutes", potrivit unui fragment difuzat la emisiunea "Face the Nation".Cu toate acestea, Powell a remarcat ca recuperarea va depinde probabil de cat de in siguranta se vor simti americanii."Presupunand ca nu va exista un al doilea val de coronavirus, cred ca veti vedea ca economia se va reface constant in a doua jumatate a anului", a spus seful bancii centrale. Cu toate acestea, el a adaugat ca "pentru ca economia sa se recupereze pe deplin ... s-ar putea sa fie nevoie sa asteptam venirea unui vaccin".Fed a lansat o serie de masuri pentru ca pietele sa functioneze corect si a facut echipa cu Departamentul Trezoreriei pentru o varietate de programe de creditare destinate intreprinderilor si persoanelor fizice.In plus, Fed cumpara obligatiuni corporative si municipale.Masurile au fost adoptate pe fondul crizei somajului, 36,5 milioane de americani au facut cereri in acest sens, in timp ce rata somajului a urcat la 14,7%."Este o perioada de mari suferinte si dificultati si se produce atat de repede si cu o astfel de forta, incat nu poti exprima cu adevarat durerea pe care o simt oamenii si incertitudinile prin care trec", a spus Powell.Fostul director al Consiliului Economic National Gary Cohn a fost de acord cu evaluarea lui Powell cu privire la necesitatea vaccinului. Totodata, Cohn a subliniat necesitatea ca economia sa isi revina."Daca dorim intr-adevar sa ii readucem pe oameni la munca, asa cum a afirmat presedintele Powell, trebuie sa redeschidem economia", a spus Cohn.Citeste si:Vot pentru planul de 3.000 de miliarde dolari pentru a ajuta SUA sa treaca de pandemie. Trump insa nu-l va aprobaTrump anunta ca mobilizeaza de acum armata in vaccinarea impotriva SARS-Cov-2 ...citeste mai departe despre " Seful Rezervei Federale spune ca SUA nu-si vor reveni economic fara un vaccin " pe Ziare.com