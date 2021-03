Seful Consiliului Concurentei: "Metroul bucurestean este un monopol lipsit de orice control, platit de toti locuitorii tarii"

Consiliul Concurentei a solicitat Metrorex o analiza a costurilor si separarea activitatii de transport public de celelalte activitati comerciale."Ma bucur ca vad in ultima vreme un numar de greve, cum ar fi cele din minerit, de la huila, greve la mineritul de uraniu, greva de la metrou de la sfarsitul saptamanii trecute, toate astea sunt semne ca ceva se misca in economia noastra si ca Guvernul ia masuri sa inchida din problemele pe care le ducem cu totii in spinare de mai multi ani", a aratat Chiritoiu.In opinia sa, grevele sunt niste simptome ale faptului ca exista o problema si ca organismul politic lupta cu ea."Ceea ce este un lucru bun, ca incercam sa rezolvam aceste probleme care s-au acumulat de multi ani. Trebuie solutii care sa tina cont de problemele sociale si de datoria statului de a oferi alternative oamenilor, pentru ca nu e ok sa punem populatia sa plateasca taxe ca sa sustinem activitati teoretic economice, pentru ca nu este o activitate de binefacere, ci una economica, iar sarcina ei este sa genereze un plus. Insa multe companii de stat nu genereaza niciun plus, ci genereaza minusuri, ceea ce este contrar ideii de activitate economica si de economie de piata si este impotriva interesului nostru national. In loc sa consumam banii pe care ii luam de la oameni pe autostrazi, pe spitale, scoli, ii dam pentru companii care distrug valoare, care cauzeaza pierderi", a continuat el.Conditie privind analizarea consturilorPotrivit acestuia, Consiliul Concurentei a aprobat noul contract din Metrorex si Ministerul Transporturilor privind acordarea subventiilor doar cu conditia realizarii unei analize a costurilor."Problema la metrou este ca e un monopol lipsit de orice control. Oamenii aia, pana acum, puteau sa-si puna orice costuri credeau ei, nimeni nu le limita costurile, ce salarii credeau ei, rezulta o nota de plata si se duceau cu nota de plata la stat. Nu cresteau (preturile - n.r.) ca sa nu suparam populatia si atunci gaura asta, care era nelimitata, era prezentata statului, iar statul o platea. E un fel de a spune ca statul o platea, ca statul nu are niciun ban al lui, statul nu poate sa plateasca decat luand din banii cetatenilor", a subliniat presedintele Consiliului Concurentei.El consi ...citeste mai departe despre " Seful Consiliului Concurentei: "Metroul bucurestean este un monopol lipsit de orice control, platit de toti locuitorii tarii" " pe Ziare.com