Bugetarii SED LEX vor si ei bani in plus de la stat pentru angajati precum inspectorii fiscali sau vamesii

"Alianta Nationala a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX a urmarit cu mare atentie modul in care autoritatile, Guvernul, pe de o parte si Parlamentul, pe de alta parte, se intrec in acordarea stimulentelor financiare unor categorii de bugetari, fara sa tina cont de toate categoriile de salariati bugetari, care se expun, prin specificul activitatii desfasurate, riscului de a fi infectati cu noul coronavirus", spun sindicalistii.Acestia spun ca este frustrant pentru un angajat din trezorerie, inspectie fiscala sau executare silita, sa intre in contact direct cu contribuabilii, sa alerge in medii diferite pentru a asigura colectarea veniturilor la bugetul statului si nimeni sa nu observe ca este la fel de expus la noul virus ca si profesorul sau politistul!"Este la fel de incorecta situatia lucratorului vamal care nu primeste o compensatie materiala, desi isi desfasoara activitatea in punctele de trecere a frontierei, langa politistul de frontiera care incaseaza un stimulent financiar! Putem continua cu colegii din inspectia muncii care participa la cercetari epidemiologice, controleaza modul in care sunt respectate masurile guvernamentale de catre angajatori si totusi nu intra in categoria bugetarilor carora li se acorda o compensatie pentru riscurile la care se expun!", mai spun sinducalistii SED LEX.Potrivit lor, exemplele pot include si mai multe segmente ale domeniului bugetar, tocmai de aceea s-a solicitat Guvernului si Parlamentului Romaniei sa analizeze mult mai atent acordarea corecta si uniforma a stimulentelor financiare pentru toate categoriile de salariati din sectorul bugetar, care sunt expusi prin activitatea lor infectarii cu noul coronavirus, pentru a evita profunde disensiuni intre categoriile profesionale.