Secretomanie si tanguieli in turism dupa promisiunile de la Guvern. De ce tac reprezentantii industriei

Reprezentantii Asociatie pentru Turism (APT), cei din fruntea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), ai Federatiei Nationale a Ghizilor de Turism din Romania si ai Federatiei Industriei Hoteliere din Romania au ales secretomania dupa intalnirea pe care au avut-o cu ministrul Economiei, Claudiu Nasui.Contactati de Ziare.com, mai multi dintre cei prezenti la aceasta intalnire nu au dorit sa dea detalii, afirmand ca vor comunica atunci cand va fi cazul intr-o singura voce.Intre timp, reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc se victimizeaza ca, la un an dupa ce le-au fost amanate ratele la banca vor trebui sa le plateasca si, mai mult, avand in vedere ca s-a dus perioada de gratie impusa de stat, acum ANAF vine si le cere taxele aferente.Hotelierii ar mai fi dorit un pic de pasuire"Deja ANAF a inceput sa faca executari silite. Adica ne inchizi pe noi, masuri peste masuri, amenzi peste amenzi, dar va dau si un tort cu frisca, va executam silit daca nu platiti taxe si impozite. Cred ca avem un conflict major cu Guvernul. Nu e vorba de domnul ministru, care ne-a asigurat de sprijinul sau, dar cat poate si dansul, pentru ca e vorba de bani, iar Ministerul Economiei n-are bani, banii sunt la Guvern si la Finante", a declarat Muhamad Murad, presedintele FPTR.Potrivit acestuia, jucatorii din turism sunt in greva fiscala in mod spontan, pentru ca nu au de unde plati."Iar noutatea de saptamana asta sau de o saptamana: ANAF a inceput sa faca executari. Pe de o parte sunt bancile, pentru ca esti obligat sa platesti bancii ratele bancare, pentru ca ai fost iertat doar anul trecut, pe de alta parte este ANAF-ul, taxele si impozitele locale. Si cu toate astea, vine domnul Arafat si imi spune: 'De maine inchizi!'", a mai spus Murad.Seful FPTR anticipeaza ca suspendarea emiterii voucherelor de vacanta va duce la falimentul a 30-40 de hoteluri din Romania.Nici ministrul Economiei, Claudiu Nasui, nu a dat un raspuns clar legat de ajutorul financiar pe care operatorii din HoReCa ar trebui sa-l primeasca, mai ales ca sunt amanati de mai bine de jumatate de an.Nasui a nuantat, intrebat de presa ca a solicitat "suma care a fost si in lege