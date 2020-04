Secretar de stat: Harta economica a Romaniei ar trebui sa fie gata in cel mult o luna

"Poate ar fi trebuit sa incep cu el - programul de internationalizare - pentru ca la momentul actual facem niste analize foarte clare vizavi de modul in care putem sa exportam mai mult, cum putem sa producem mai mult. Incercam sa luam partea mai putin urata a acestei crize, si sa iesim foarte repede din criza printr-o incercare de a exporta si de a internationaliza mai mult firmele din Romania.Am inceput deja analiza cu reprezentantii comerciali, economici, ai Romaniei, in tarile unde avem acesti reprezentanti. Avem un nou timp de abordare a modului in care vom internationaliza firmele romanesti, am inceput sa cream o asa-numita harta economica a Romaniei, pentru ca trebuie sa plecam de la premisa: ce mai putem sa facem si ce mai putem sa exportam", a precizat Rogojinaru, la Antena 3.In opinia sa, harta economica a Romaniei va cuprinde informatii despre companiile fiecarui judet, iar finalizarea ei este estimata in maximum o luna."Harta economica a Romaniei ar trebui sa fie gata in cel mult o luna de zile. Va cuprinde detalii despre fiecare judet si care mai este oferta pe care poate sa o aiba din punct de vedere a ceea ce produce, care sunt companiile, pe ce coduri CAEN sunt aceste companii puse, precum si capacitatea de forta de munca a fiecarui judet", adaugat el.De asemenea, Rogojinaru sustine ca la nivelul ministerului se face o analiza "foarte serioasa" in privinta importurilor pe care le face Romania si cererile actuale in conditiile crizei provocate de coronavirus."O sa facem o analiza foarte serioasa in privinta importurilor pe care le face Romania, ca sa stim ce anume trebuie sa producem ca sa acoperim noi, din productie proprie, necesitatile noastre. Analizam care sunt cererile actuale in conditiile de coronavirus, care vedeti ca acopera intreaga planeta, care sunt cerintele ca sa putem sa producem asa ceva.Va pot da si un exemplu: pana acum noi avem o mare problema vizavi de acele aparate de respirat - ventilatoare - avem prea putine. Sunt deja trei firme din Romania care incep sa le produca in maximum doua saptamani, sa avem capacitatea de a exporta noi acest tip de aparat medical, si de ce nu, sa incercam si altele", a explicat ofic ...citeste mai departe despre " Secretar de stat: Harta economica a Romaniei ar trebui sa fie gata in cel mult o luna " pe Ziare.com