Anul 2021 aduce scumpiri mai mari la salarii mai mici. Angajatii vor fi concediati sau vor avea lefurile taiate

Astfel ca, potrivit BNR, rata anuala a inflatiei IPC (indicele preturilor de consum) este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%, urmand sa scada la 2,8% la sfarsitul lui 2022."Dupa o ampla crestere inregistrata in luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica si a preturilor combustibililor, rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%", se arata in raportul trimestrial al BNR.Rata inflatiei se stabilizeazaBanca centrala estimeaza ca rata anuala a inflatiei de baza este de asteptata sa-si continue scaderea in prima parte a intervalului de proiectie si, ulterior, sa se stabilizeze la nivelul de 2,7%, pana la finele intervalului de prognoza."Dinamica anuala a preturilor volatile ale alimentelor este prevazuta a se pozitiona la finalul anului curent si al celui viitor la nivelurile de 1,2% si, respectiv, de 5,5%, in ipoteza inregistrarii unor recolte agricole incadrate in proximitatea unei medii multianuale, atat in 2021, cat si in 2022", se mai arata in raport.De asemenea, banca nationala afirma ca preturile administrate si tarifele la energia electrica si gazele naturale vor creste cu 5,7% si 2,0% la sfarsitul anului 2021 si, respectiv, 2022. Cifra pentru finele anului curent a fost revizuita semnificativ in sus, cu 3,3 puncte procentuale, pe fondul majorarii tarifului la energia electrica din ianuarie in contextul liberalizarii acestei piete, pretul reflectand mai bine deteriorarea semnificativa a conditiilor de pe piata en gros in ultimii ani.Cresterile de pretCresterea ampla de pret de la inceputul anului reflecta si faptul ca majoritatea clientilor aflati in regim reglementat nu optasera la sfarsitul anului 2020 pentru o oferta pe piata concurentiala, acestia trecand automat in serviciul universal (menit sa asigure continuitatea furnizarii energiei electrice), tarifele de pe acest segment fiind, insa, in general, mai ridicate comparativ cu ofertele concurentiale ...citeste mai departe despre " Anul 2021 aduce scumpiri mai mari la salarii mai mici. Angajatii vor fi concediati sau vor avea lefurile taiate " pe Ziare.com