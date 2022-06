De ce nu putem da vina doar pe război pentru creșterea prețului la gaze. “La noi se scumpesc încontinuu de doi ani”

Razboiul din Ucraina cu sanctiuni privind importurile de gaze naturale si petrol din Rusia, dar si cresterea continua a inflatiei ii face pe romani sa isi faca griji cu privire la asigurarea incalzirii din aceasta iarna, desi mai este mult timp pana atunci, iar pretul la energie este plafonat de guvern.

Se anunta cresteri de preturi la gazele naturale in Europa, dar si in lume, insa nu numai razboiul a fost factorul decisiv in acest sens. Totul a inceput mult mai devreme.

Specialist in Energie: Pretul gazelor la noi a inceput sa creasca din 2020

Expertul in energie Dumitru Chisalita spune ca nu din februarie 2022 au inceput problemele cu preturile la gaze naturale. Si ca razboiul are o pondere in acest trend, dar nu atat de mare pe cat s-ar crede.

"Daca ne uitam pe statistica, pretul gazelor naturale in Romania a inceput sa creasca la 1 octombrie 2020. Era vreun razboi atunci? Apogeul cresterilor s-a produs undeva in lunile noiembrie-decembrie anul trecut. Nici atunci nu era razboi.

Intr-adevar dupa februarie-martie, la cresterile care erau oricum foarte mari, adica discutam de 120% - de dinainte de invazia rusa in Ucraina, probabil inca 30% au fost cresteri suplimentare din cauza razboiului. Dar cauza principala care a dus la aceste cresteri nu a avut o legatura cu razboiul", a explicat Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta pentru Ziare.com.

Si intr-adevar, conform unui raport publicat de Consiliul European, incepand cu a doua jumatate a anului 2021, s-a inregistrat un salt brusc al preturilor energiei in UE si in toata lumea. Desi, intr-o anumita masura, acest lucru era de asteptat in contextul redresarii economice post-COVID-19 si al relaxarii restrictiilor de calatorie, preturile energiei au crescut mai mult decat se anticipase.

Mai multi factori au contribuit la cresterea preturilor, potrivit raportului CE:

cresterea fara precedent a preturilor gazelor naturale pe pietele mondiale - cu peste 170% in 2021

iarna lunga si friguroasa de la inceputul lui 2021, ce a sporit necesarul de incalzire, urmata de o vara lunga si torida si de o utilizare crescuta a dispozitivelor de racire, a intensificat cererea de energie

cresterea cererii de gaz natural lichefiat si, in consecinta, majorarea pretului acestuia

cresterea consumului de gaze naturale in Asia

