Nemtii beau tot mai putina bere. Cat de mult au scazut vanzarile

Cifra se refera la berea vanduta de facilitatile pentru productia si depozitarea de bere din Germania si nu include berea fara alcool sau berea importata din afara Uniunii Europene.Vanzarile de bere in Germania au scazut constant in ultimii ani, fiind cu 22,3% mai mici in 2020 comparativ cu anul 1993.In urma impunerii de restrictii pentru stoparea pandemiei de coronavirus (COVID-19), au fost inchise luni de zile barurile si restaurantele, ceea ce a afectat consumul de bere. A fost anulat inclusiv celebrul Oktoberfest de la Munchen. Datele publicate de Destatis arata ca volumele de bere vandute in 2020 sunt cele mai scazute de cand s-a inceput publicarea acestor date, in 1993.Consumatorii germani continua sa prefere berea produsa in Germania, in conditiile in care peste 80% din vanzarile de bere au mers spre piata interna si restul spre export.In vara anului trecut, cand s-au relaxat restrictiile, consumul de bere s-a redresat. Astfel, vanzarile de bere au crescut in august si septembrie cu 2% si, respectiv, cu 2,3%, in ritm anual.Vanzarile de bere pe plan intern au scazut cu 5,5% anul trecut, iar cele catre alte tari din UE au inregistrat un declin de 13,1%. In schimb, vanzarile de bere catre tarile din afara UE au urcat cu 3,7% in 2020.