Saracia minerilor naste scenarii sinistre sau nerealizabile in capetele politicienilor

Mineritul este o industrie care moare, in schimb, Guvernul are un plan pentru minerii din Valea Jiului si vrea sa se foloseasca de Fondul pentru o tranzitie justa pentru a-i respecializa pe acestia. Potrivit ministrului Energiei, prezent la "Dialogurile Ziare.com", industria mineritului mai are cativa ani de trait si asta pentru ca nu se poate trece automat si imediat la un alt tip de energie."Nu putem vorbi de un faze out al carbunelui decat dupa ce vom vedea cum evolueaza tehnologiile neconventionale, care sa poata prelua o productie de energie electrica in banda si care sa asigure o stabilitate a sistemului energetic national. Nu vorbim de o inchidere in perioada imediat urmatoare a carbunelui pentru ca trebuie sa punem ceva in loc si nu putem pune energie regenerabila", a declarat Virgil Popescu, prezent la Dialogurile Ziare.com.Ministrul se gandeste chiar la o reprofesionizare a acestora si scoaterea lor din mine si bagarea lor in fabrici de panouri fotovoltaice."Vorbind de energie regenerabila, vorbim de panouri fotovoltaice, de ce sa importam panouri fotovoltaice si celule pentru ele si de ce sa nu facem pe Fondul pentru o tranzitie justa fabrici in aceste zone care sa poata prelua forta de munca? Vorbim de o reprofesionalizare a oamenilor din acele zone monoindustriale", a mai spus ministrul Energiei.Intre timp, minerii au ramas neplatiti de luni bune, iar acum "se bucura" de promisiunile care vin dinspre Putere.Banii minerilor, livrati in trei transeCu toate acestea, Executivul de la Palatul Victoria va aloca bani pentru plata drepturilor salariale restante ale minerilor de la Compania Energetica Hunedoara, in trei transe."Vom aloca bani, in trei transe, pentru drepturile salariale restante, dupa cum urmeaza: plata salariilor pe trei luni, plata salariilor compensatorii pentru angajatii care intra in pensie si de asemenea pentru asigurarea transportului spre si de la locul de munca, precum si tichetele de masa. In acelasi timp, in prima transa vom acorda si bani pentru plata subventiei de caldura", a