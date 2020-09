Saracia la romani. Pentru multi, pana si traiul decent e un lux. La fel sunt serviciile sanitare si accesul la educatie

Persoanele singure sunt cele mai vulnerabile cand vine vorba de cheltuieli care sa le asigure traiul de zi cu zi. Potrivit cifrelor Institutului National de Statistica, gospodariile in care traieste o singura persoana au cele mai mari dificultati cu banii. Astfel ca, aici, un sfert dintre romanii care traiesc singuri nu isi permit sa manance un fel de mancare cu carne sau peste o data la doua zile. Mai mult, una din sapte persoane sufera de frig pe perioada iernii sau de cald pe perioada verii. Si daca aceste cheltuieli sunt esentiale, cand vine vorba despre o vacanta de o saptamana, doua treimi dintre romanii singuri nu isi permit asa ceva.Seniorii nostri sunt si ei extrem de vulnerabili, astfel ca, cu cat sunt mai batrani, cu atat sunt mai expusi saraciei lucii. Conform INS , in gospodariile in care traiesc batrani de peste 75 de ani, peste un sfert dintre acestia nu isi permit sa manance o mancare cu carne o data la doua zile. Cei cu varste intre 65 si 74 de ani sunt numai 18,4%, iar cei cu varste intre 50 si 64 de ani cumuleaza 16,7%.Si patronii mai sufera de foame11,2% dintre lucratorii pe cont propriu (inclusiv patronii) au aceeasi problema a mancarii descrisa mai sus. Dar cele mai expuse raman gospodariile in care capul familiei este agricultor (30,1%) sau somer (32,6%).De asemenea, batranii de peste 75 de ani din mediul rural sunt cei mai expusi saraciei, aici, aproape 31% dintre ei avand probleme cu procurarea alimentelor.WC-ul din fundul curtii, "emblema" saraciei la romaniLa nivel national, 23,6% dintre romani nu au baie sau dus in interiorul casei, in vreme ce casele fara toaleta in interior sunt 24,9% din total. Adica un sfert dintre romani inca se mai spala la lighean si au wc-ul in fundul curtii.In cazul gospodariilor in care capul familiei este agricultor, lipsa baii si a toaletei in interiorul locuintei se regaseste la doua treimi dintre ele, iar in cazul somerilor, la aproape 40%.Daca la nivel urban, doar una din 20 de case nu are baie si toaleta in interiorul casei, la nivel rural, lucruri ...citeste mai departe despre " Saracia la romani. Pentru multi, pana si traiul decent e un lux. La fel sunt serviciile sanitare si accesul la educatie " pe Ziare.com