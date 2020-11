Un economist BNR propune taierea cu 20% a lefurilor angajatilor la stat: Nu e deloc normal ca salariul mediu din sectorul bugetar sa fie mai mare decat in cel privat

"Nu e deloc normal ca salariul mediu din sectorul bugetar sa fie mai mare decat in sectorul privat", considera Lazea, posibile solutii pentru reducerea cheltuielilor fiind ca programul de lucru al bugetarilor sa fie redus cu o cincime, cu reducerea corespunzatoare a salariilor, iar angajarile sa fie cvasi-inghetate.Fara masuri de ajustare, deficitul bugetar va depasi anul viitor 8% din produsul intern brut, dupa ce in acest an este previzionat de Guvern la peste 9% avertizeaza Valentin Lazea intr-o videoconferinta organizata de Consiliul Fiscal si Universitatea Al. I. Cuza din Iasi, conform Profit.ro."Reducerea cheltuielilor ar fi necesara, numai ca trebuie sa creasca in viitor alte cheltuieli nesalariale, cheltuieli cu dotarea spitalelor, a scolilor, cu infrastructura. Chiar presupunand ca un guvern isi va propune sa inghete salariile si pensiile, tot nu este suficient, pentru ca sunt cheltuieli de natura nesalariala care trebuie sa creasca", arata Lazea.Economistul BNR mai arata ca sunt si cheltuieli deja legiferate care urmeaza sa produca efecte, cum ar fi cresterea alocatiilor sau cresterea salariilor profesorilor. Totodata, o scadere a numarului de angajati ai statului nu pare fezabila in actualul context in care pandemia va duce la cresterea somajului din sectorul privat."Isi va permite statul sa concedieze bugetari si sa adauge someri din sectorul de stat la somajul deja crescut din sectorul privat? E un mare semn de intrebare", spune Lazea.El remarca: "Nu e deloc normal ca salariul mediu din sectorul bugetar sa fie mai mare decat in sectorul privat"."O solutie ar fi saptamana de lucru de 4 zile pentru bugetari cu o reducere de o cincime a salariului. Macar asa s-ar ajunge la un cvasi-echilibru intre salariile din sectorul bugetar si cele din mediul privat. O alta solutie ar fi o intrare in sectorul bugetar la 7 iesiri, care s-a mai aplicat in trecut", arata Lazea.CITESTE SIJudecatorul Bogdan Mateescu anunta ca va candida la sefia CSM: Un Consiliu coerent este esential pentru magistratura. Decredibilizarea sa este extrem de daunatoareOficial ungar, reactie acida la adresa romanilor: Este ofensator pentru natiunea maghiara ...citeste mai departe despre " Un economist BNR propune taierea cu 20% a lefurilor angajatilor la stat: Nu e deloc normal ca salariul mediu din sectorul bugetar sa fie mai mare decat in cel privat " pe Ziare.com