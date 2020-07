Vanzarile de cipuri au compensat cererea slaba de smartphone-uri si de televizoare, in timp ce cresterile exceptionale aduse de divizia de ecrane, intre ai carei clienti se afla si Apple , au sustinut la randul lor profitul, potrivit companiei, care nu a oferit alte detalii.Cel mai mare producator de cipuri de memorie si de smartphone-uri din lume a anuntat ca a obtinut probabil un profit operational de 8.100 de miliarde de woni (6,8 miliarde dolari) in trimestrul incheiat in iunie, care este cu mult peste asteptarile analistilor firmei Refinitiv SmartEstimate, de 6.400 de miliarde de woni. Acesta ar fi cel mai ridicat profit trimestrial dupa cel obtinut in trimestrul patru al anului 2018.Veniturile au scazut probabil cu 7%, la 52.000 de miliarde de dolari, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, a adaugat Samsung, oferind doar date limitate inainte de publicarea raportului financiar oficial, mai tarziu in aceasta luna. ...citeste mai departe despre " Samsung Electronics a inregistrat un profit in crestere cu 23% in trimestrul al doilea, depasind estimarile analistilor " pe Ziare.com